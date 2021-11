Reforma administracji wojskowej

W miejsce 16 wojewódzkich sztabów wojskowych i 86 wojskowych komend uzupełnień powstanie Centralne Wojskowe Centrum Rekrutacji z przedstawicielstwem w każdym województwie. To jedno z założeń ustawy o obronie ojczyzny. – Chcemy, aby te instytucje były przede wszystkim skoncentrowane na rekrutacji i pozyskiwaniu nowych żołnierzy – mówił minister obrony Mariusz Błaszczak.

Wojewódzkie sztaby wojskowe oraz znane wszystkim WKU to tzw. terenowe organy administracji wojskowej. Służący w nich żołnierze i pracownicy wojska odpowiadają m.in. za prowadzenie ewidencji wojskowej i nadawanie przydziałów mobilizacyjnych, a także kwestie związane z zarządzaniem kryzysowym. Do ich zadań należy również pozyskiwanie kandydatów do służby. Żołnierze jako doradcy zawodowi spotykają się z ochotnikami, biorą udział w targach pracy, wojskowych piknikach oraz spotkaniach w szkołach. I zdaniem przedstawicieli Ministerstwa Obrony Narodowej właśnie na te działania należy położyć szczególny nacisk. Zwłaszcza teraz, gdy jednym z priorytetów resortu jest zwiększenie liczebności armii. Dlatego w przyszłym roku wojskową administrację czeka reforma. Zapowiedział ją minister Mariusz Błaszczak, prezentując założenia nowej ustawy o obronie ojczyzny.

Plany zakładają, że zamiast 16 wojewódzkich sztabów wojskowych i 86 wojskowych komend uzupełnień pojawi się jedno Centralne Wojskowe Centrum Rekrutacji z oddziałem w każdym województwie. – Zapisy projektowanej ustawy na nowo definiują rolę wojewódzkich sztabów wojskowych oraz WKU. Chcemy, aby powstałe centra były przede wszystkim skoncentrowane na pozyskiwaniu nowych żołnierzy – zapowiedział minister obrony podczas spotkania z przedstawicielami terenowej administracji. Zapewnił też, że planowane zmiany nie oznaczają zwolnień. – Proces reformy administracji wojskowej będzie płynny, a żołnierze i pracownicy wojska z mocy prawa znajdą zatrudnienie w nowych centrach rekrutacji – wyjaśnił Mariusz Błaszczak.