Awanse generalskie na Święto Niepodległości

Na wniosek ministra obrony narodowej Mariusza Błaszczaka prezydent Andrzej Duda mianował pięciu oficerów na stopnie generalskie – poinformowało w piątek Biuro Bezpieczeństwa Narodowego. Dla czterech oficerów będzie to pierwsza nominacja generalska, jeden otrzyma kolejną gwiazdkę. Zwierzchnik sił zbrojnych wręczy akty mianowania 11 listopada w Pałacu Prezydenckim.

Mianowany na stopień generała broni:

gen. dyw. Wiesław Kukuła jest absolwentem Wyższej Szkoły Oficerskiej Wojsk Łączności w Zegrzu, Wyższego Kursu Specjalistycznego w Zegrzu, studiów magisterskich w Wojskowej Akademii Technicznej w Warszawie na kierunku elektronika i telekomunikacja oraz Polish Open University.

Gen. Kukuła większość służby wojskowej spędził w szeregach wojsk specjalnych. Służbę rozpoczął w 1996 roku w 1 Pułku Specjalnym Komandosów (obecnie Jednostka Wojskowa Komandosów), gdzie zajmował następujące stanowiska: dowódca plutonu, dowódca kompanii, szef łączności, szef sekcji wsparcia dowodzenia i łączności, szef sztabu. W latach 2003–2004 pełnił służbę w polskim kontyngencie wojskowym w Iraku.

Następnie służył w Dowództwie Wojsk Specjalnych (dziś Dowództwo Komponentu Wojsk Specjalnych) jako szef wydziału dowodzenia i łączności, był także szefem Pionu Operacyjnego – zastępcą szefa sztabu DWS. Ukończył kursy: NATO Special Operations Headquarters oraz US Joint Special Operations University.

Od 2012 roku dowodził Jednostką Wojskową Komandosów, a następnie, we wrześniu 2016 roku, stanął na czele wojsk obrony terytorialnej.

Mianowani na stopień generała brygady:

płk Roman Łytkowski jest absolwentem Wyższej Szkoły Oficerskiej im. Tadeusza Kościuszki we Wrocławiu, Akademii Sztuki Wojennej oraz studiów na US Army Command and General Staff College w Forcie Leavenworth.

Jako podporucznik służbę zawodową zaczął w 16 Brygadzie Zmechanizowanej w Morągu, gdzie pełnił obowiązki dowódcy plutonu i kompanii czołgów, a także szefa sztabu batalionu czołgów. Kolejne lata służby spędził w szeregach 11 Lubuskiej Dywizji Kawalerii Pancernej. Był m.in. szefem sekcji operacyjnej w Dowództwie 11 LKPanc, dowódcą batalionu czołgów w 34 Brygadzie Kawalerii Pancernej i szefem sztabu 10 Brygady Kawalerii Pancernej. W Dowództwie Generalnym RSZ służył jako szef oddziału operacyjnego, a później szef sekretariatu.

Trzykrotnie uczestniczył w misjach poza granicami kraju. W czasie dwóch zmian PKW w Iraku był szefem wydziału planowania i szefem oddziału operacyjnego, a podczas służby w Afganistanie został zastępcą szefa sztabu PKW ds. operacyjnych.

Od marca 2021 roku dowodzi 12 Brygadą Zmechanizowaną w Szczecinie.

Płk pilot dr inż. Grzegorz Ślusarz jest absolwentem Wyższej Szkoły Oficerskiej Sił Powietrznych w Dęblinie (dziś Lotnicza Akademia Wojskowa) na kierunku pilot samolotów naddźwiękowych, studiów podyplomowych na Akademii Obrony Narodowej w Warszawie, Uniwersytetu Opolskiego, Politechniki Poznańskiej oraz studiów polityki obronnej na Narodowym Uniwersytecie Obrony w Waszyngtonie.

Zawodową służbę wojskową pełnił w 11 Pułku Lotnictwa Myśliwskiego we Wrocławiu, 3 Eskadrze Lotnictwa Taktycznego w Krzesinach, 6 Eskadrze Lotnictwa Taktycznego, 31 Bazie Lotnictwa Taktycznego i 2 Skrzydle Lotnictwa Taktycznego w Poznaniu.

Zajmował liczne stanowiska, m.in. starszego pilota, dowódcy klucza, starszego nawigatora eskadry, zastępcy dowódcy eskadry, starszego inspektora bezpieczeństwa lotów, szefa szkolenia. Dowodził 31 Bazą w Krzesinach, a potem był zastępcą dowódcy 2 SLT.

Płk Ślusarz jest w pełni wyszkolonym pilotem samolotu wielozadaniowego F-16. Ma ponad 2,3 tys. godzin nalotu na wojskowych samolotach odrzutowych.

Od grudnia 2020 roku dowodzi 4 Skrzydłem Lotnictwa Szkolnego w Dęblinie.

Płk Wojciech Ziółkowski studiował w Wyższej Szkole Oficerskiej Wojsk Zmechanizowanych we Wrocławiu i Akademii Sztuki Wojennej. Pierwsze stanowisko służbowe objął w 1993 roku w 102 Pułku Zmechanizowanym.

Służbę kontynuował na różnych stanowiskach w 5 Brygadzie Pancernej, a następnie w 11 Dywizji Kawalerii Pancernej. Dowodził m.in. batalionem w 17 Wielkopolskiej Brygadzie Zmechanizowanej, został też szefem szkolenia 17 BZ i jej dowódcą.

Był pełnomocnikiem ministra obrony narodowej do spraw programu wdrażania na wyposażenie Sił Zbrojnych RP kołowego transportera opancerzonego i PPK Spike. Służył w Inspektoracie Uzbrojenia oraz Inspektoracie Implementacji Innowacyjnych Technologii Obronnych.

W 2007 roku wyjechał do Iraku, gdzie był zastępcą dowódcy Brygadowej Grupy Bojowej.

Od marca 2021 roku jest zastępcą dowódcy – szefem sztabu 16 Pomorskiej Dywizji Zmechanizowanej.

Płk Tomasz Dominikowski jest absolwentem Wyższej Szkoły Oficerskiej Wojsk Zmechanizowanych im. Tadeusza Kościuszki oraz Akademii Sztuki Wojennej.

Służbę zaczynał w kompanii reprezentacyjnej Wojska Polskiego jako dowódca plutonu, by z czasem awansować na dowódcę kompanii. W 2002 roku przejął obowiązki szefa Wydziału Służb Garnizonowych w Komendzie Garnizonu Dowództwa Garnizonu Warszawa. Dowodził batalionem w Pułku Ochrony, a później Batalionem Reprezentacyjnym Wojska Polskiego. Był dowódcą jeszcze dwóch jednostek wojskowych podległych stołecznemu garnizonowi: Wojskowego Ośrodka Szkoleniowo-Kondycyjnego oraz 10 Warszawskiego Pułku Samochodowego. Kierował także Wojewódzkim Sztabem Wojskowym w Bydgoszczy.

W strukturach DGW zajmował także inne stanowiska, np. szefa Pionu Szkolenia oraz zastępcy dowódcy Garnizonu Warszawa, a 1 października 2021 roku został wyznaczony na stanowisko dowódcy stołecznego garnizonu.