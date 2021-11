Kolejny wojskowy szpital dla chorych na COVID-19

Placówka powstała jesienią 2020 roku podczas drugiej fali pandemii. Jednak nie przyjmowała wówczas chorych, lecz jedynie pozostawała w gotowości. Sytuacja zmieniła się wiosną tego roku , gdy liczba zachorowań na COVID-19 wzrosła. Od marca do maja w szpitalu tymczasowym na Okęciu leczonych było 197 osób, z czego około 40% wymagało terapii wspomagającej oddychanie.

REKLAMA

Obecnie, w związku z pogarszającą się sytuacją epidemiczną w kraju i ze wzrostem liczby chorych, wojskowy szpital tymczasowy wznowił działalność. Placówką kieruje Wojskowy Instytut Medyczny w Warszawie, a dyrektorem szpitala na Okęciu jest ppłk lek. Rafał Sokołowski. – Na pierwszym etapie działalności w szpitalu dostępnych będzie 56 łóżek, w tym dziesięć respiratorowych. Docelowo ma być ich 174, wliczając 30 łóżek dla pacjentów wymagających wentylacji mechanicznej – mówi płk lek. Jarosław Kowal, rzecznik prasowy WIM-u. Opiekę nad chorymi będzie sprawować doświadczony personel medyczny m.in. z wojskowego instytutu. A w związku z planowanym uruchomieniem kolejnych modułów szpitala WIM cały czas prowadzi rekrutację pracowników: lekarzy, pielęgniarek i ratowników medycznych, którzy chcieliby podjąć pracę na Okęciu. – Odzew jest całkiem spory. Cieszy nas zwłaszcza to, że do pracy aplikuje personel, który współpracował już z nami podczas trzeciej fali pandemii – przyznaje płk Kowal. – Szczególnie zależy nam na zatrudnieniu anestezjologów, pulmonologów i internistów, wszystkich tych, którzy mają doświadczenie w leczeniu pacjentów wymagających intensywnej terapii – podkreśla.

Placówka na Okęciu składa się z kilku oddziałów, z czego jeden to intensywna terapia, a pozostałe mają charakter internistyczny. Szpital jest wyposażony w najlepszej jakości sprzęt medyczny, m.in. tomograf komputerowy, kardiomonitory, defibrylatory i respiratory.

Podobnie jak podczas trzeciej fali pandemii wstępny triaż pacjentów zakażonych koronawirusem prowadzony będzie w siedzibie WIM-u na ul. Szaserów. Wówczas personel medyczny instytutu będzie podejmował decyzje o skierowaniu chorych z COVID-19 do filii na Okęciu lub do modułowego szpitala covidowego, który działa na Szaserów. – Zgodnie z wytycznymi wojewody mazowieckiego do szpitali tymczasowych i na oddziały zakaźne mają być kierowani pacjenci, u których dominującą jednostką chorobową jest COVID-19. Wszyscy pozostali pacjenci wymagający hospitalizacji, np. z powodu udaru czy zawału serca, u których test na SARS-CoV-2 okaże się pozytywny, będą leczeni na oddziałach zgodnie z chorobą podstawową, czyli np. na neurologii czy kardiologii – wyjaśnia płk Kowal.

Tymczasowy szpital wojskowy w 1 Bazie Lotnictwa Transportowego powstał według koncepcji wynikających z doświadczeń wojskowych lekarzy, którzy wiosną 2020 roku brali udział w misjach medycznych we włoskim Bergamo oraz w Stanach Zjednoczonych.

Drugi ze szpitali covidowych prowadzonych przez WIM – czyli szpital modułowy na Szaserów – pełną gotowość osiągnął w tym tygodniu. Dostępnych jest tam 60 łóżek dla pacjentów niewydolnych oddechowo, w tym 12 łóżek z respiratorami. Dyrekcja WIM-u podkreśla, że uruchomienie placówek na Szaserów i na Okęciu w żadnym stopniu nie ograniczy przyjęć planowych i nagłych do Wojskowego Instytutu Medycznego, gdzie m.in. cały czas działa jedyne na Mazowszu Centrum Urazowe.