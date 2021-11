Pamiętamy o pomordowanych na Woli

Była to największa masowa zbrodnia dokonana na ludności cywilnej podczas II wojny światowej. Na warszawskiej Woli w pierwszych dniach powstania oddziały SS i policji niemieckiej zamordowały 35–65 tys. mieszkańców, żołnierzy Armii Krajowej oraz duchownych. Upamiętnia ich odnowiony plac Męczenników Warszawskiej Woli.

– To było okrucieństwo, które można nazwać ludobójstwem – mówił Mariusz Błaszczak, minister obrony, podczas uroczystości otwarcia wyremontowanego placu Męczenników Warszawskiej Woli. Szef MON-u dodał, że to jedno z najważniejszych miejsc pamięci ofiar rzezi Woli i stanowi istotny pomnik dla przyszłych pokoleń.

W liście do uczestników spotkania, które odbyło się pod koniec października, Elżbieta Witek, marszałek Sejmu RP, przypomniała, że Warszawa i jej mieszkańcy zapłacili ogromną cenę za powstańczy zryw. – Systematycznie, z niezwykłą precyzją mordowana była ludność cywilna Woli. Oprawcy nie przestrzegali zasad konwencji genewskiej – stwierdziła Witek. Podkreśliła, że żadna z masowych zbrodni w okupowanych miastach Europy, pod względem rozmiarów i charakteru, nie może równać się tym, co działo się na ulicach Warszawy. Pomimo to winni tego mordu nigdy nie zostali ukarani. – Plac Męczenników Warszawskiej Woli jest swoistym pomnikiem, który przypomina o ludobójstwie, wyrazem czci i pamięci o tysiącach pomordowanych – zaznaczyła Witek.