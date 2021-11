Nowa kadencja Rady ds. Kobiet

Kapitan Nina Kaczmarek została nową przewodniczącą Rady do spraw Kobiet w resorcie obrony narodowej. Do zadań Rady należy m. in. przedstawianie Ministrowi Obrony Narodowej opinii i analiz w sprawach dotyczących wojskowej służby kobiet, udzielanie pomocy w sprawach służbowych czy promowanie zawodowej służby wojskowej żołnierzy - kobiet. Rada jest wybierana demokratycznie przez kobiety służące w Siłach Zbrojnych RP. Dziś swoją działalność rozpoczęła kolejna kadencja Rady.

"Dziękuję za udział wszystkich pań. Doceniam zaangażowanie i codzienną służbę. Życzę, żeby ta reprezentacja pań w Wojsku Polskim była aktywna, żebyście panie osiągały zamierzone cele, a ja ze swojej strony deklaruję pełne wsparcie przy tych inicjatywach, które będziecie podejmować" - powiedział Mariusz Błaszczak, minister obrony narodowej podczas spotkania z Rady ds. Kobiet.

Kapitan Nina Kaczmarek służbę w Wojsku Polskim pełni od 2012 roku. W 2013 ukończyła Wyższą Szkołę Oficerską Wojsk Lądowych we Wrocławiu. Następnie w latach 2013-2014 była dowódcą plutonu szturmowego w 7. batalionie kawalerii powietrznej 25. Brygady Kawalerii Powietrznej z Tomaszowa Mazowieckiego. W latach 2014-2017 była szefem sekcji w 7. dywizjonie lotniczym w Nowym Glinniku, a w kolejnych latach służyła jako oficer sekcji wychowawczej w dowództwie 25. Brygady Kawalerii Powietrznej. Od lipca 2019 r. służyła w Centrum Operacyjnym MON. Kapitan Nina Kaczmarek ukończyła studia magisterskie na Uniwersytecie Jagiellońskim oraz studia podyplomowe na Uniwersytecie Warszawskim.