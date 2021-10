Polscy żołnierze poznają program szkolenia załóg Abramsów

Rozpoczęliśmy przygotowania do przyjęcia czołgów Abrams w Siłach Zbrojnych RP – poinformował minister Mariusz Błaszczak. Do Stanów Zjednoczonych poleciała grupa specjalistów od broni pancernej z Centrum Szkolenia Wojsk Lądowych w Poznaniu. Za oceanem Polacy zdobędą wiedzę niezbędną do szkolenia przyszłych załóg Abramsów.

O wyjeździe Polaków za ocean poinformował minister obrony narodowej Mariusz Błaszczak. – Rozpoczęliśmy przygotowania do przyjęcia czołgów Abrams w Siłach Zbrojnych RP. Pierwsi polscy żołnierze są już w drodze do Idaho w USA, by zdobywać niezbędne know-how do szkolenia przyszłych załóg tych maszyn – napisał w mediach społecznościowych szef resortu obrony.

Na zaproszenie Gwardii Narodowej Stanów Zjednoczonych do miejscowości Boise w stanie Idaho w USA poleciała sześcioosobowa grupa specjalistów. To kadra Centrum Szkolenia Wojsk Lądowych w Poznaniu. – Są to eksperci broni pancernej, którzy na co dzień zajmują się zarówno szkoleniem specjalistycznym załóg czołgów, szkoleniem z obsługi wozów bojowych oraz taktyką i wykonywaniem zadań ogniowych – informuje płk Krzysztof Kuba, komendant Centrum Szkolenia Wojsk Lądowych. Oficer wyjaśnia jednocześnie, że za oceanem Polacy nie przejdą typowego szkolenia dla załóg czołgów, a w 204th Regional Training Institute w Boise zapoznają się jedynie z amerykańskim systemem szkolenia. – Pozwoli nam to bardzo szybko przejąć kompetencje oraz zrozumieć kontekst szkoleniowy stosowany przez armię Stanów Zjednoczonych – dopowiada komendant poznańskiego Centrum.