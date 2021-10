Święto sportowców w mundurach

– Dzisiejszy dzień traktujemy jako święto sportowców w mundurach, zawodników uprawiających sport, dawniej w wojskowych zespołach sportowych, a obecnie w Centralnym Wojskowym Zespole Sportowym . To także święto wszystkich żołnierzy biorących udział we współzawodnictwie sportowym – powiedział gen. dyw. Marek Sokołowski. Inspektor szkolenia DGRSZ wspomniał również o wyjątkowości 2020 roku. – Miał być rokiem igrzysk olimpijskich. Życie napisało jednak inny scenariusz. Pandemia koronawirusa COVID-19 zmieniła sportowy kalendarz , wykreślając z niego wiele imprez. Dlatego i sukcesów polskich żołnierzy sportowców było mniej – przyznał generał. Zaznaczył również, że pomimo ograniczeń związanych z sytuacją epidemiczną szkolenie wojska przebiegało bez większych zakłóceń. Przypomniał, że spośród dziesięciu mistrzostw Wojska Polskiego zaliczanych do współzawodnictwa w sporcie powszechnym odbyła się tylko połowa.

Gen. bryg. Arkadiusz Szkutnik w imieniu gen. Rajmunda Andrzejczaka, szefa Sztabu Generalnego Wojska Polskiego i własnym podziękował sportowcom żołnierzom za trud i wkład w krzewienie kultury fizycznej i sportu. – Tylko ten, kto uprawia sport, wie, ile to wymaga wysiłku i wyrzeczeń, ile kosztuje bólu i cierpienia. Jak mówią sportowcy, ból i cierpienie jest przejściowe, a chwała trwa wiecznie. Aby wasza chwała trwała wiecznie, abyście osiągali doskonałe wyniki w tym roku i kolejnych – mówił generał.

W imieniu nagrodzonych sportowców, za przyznane wyróżnienia podziękowała szer. Justyna Święty-Ersetic. – Są one dla nas czymś bardzo wyjątkowym – podkreśliła i dodała, jak ważna jest dla sportowców pomoc armii. – Gdyby nie Wojsko Polskie, większość z nas sportowców nie mogłaby kontynuować swojej kariery – stwierdziła. Sportsmenka wspomniała również, że reprezentanci Wojska Polskiego całkiem dobrze poradzili sobie ze wszystkimi problemami związanymi z pandemią koronawirusa oraz pogratulowała swoim kolegom i koleżankom osiągniętych wyników i otrzymanych nagród. – Gratuluję wszystkim nagrodzonym sportowcom. Życzę cierpliwości, wytrwałości i przede wszystkim dużo zdrowia, abyśmy na kolejnej gali mogli się spotkać w jeszcze większym gronie – mówiła.

Czarna Dywizja po raz dziesiąty z rzędu najlepsza

Puchar za zwycięstwo w klasyfikacji generalnej rocznego współzawodnictwa w sporcie powszechnym w Siłach Zbrojnych RP po raz dziesiąty z rzędu odebrali przedstawiciele 11 Lubuskiej Dywizji Kawalerii Pancernej. Warto zaznaczyć, że przygotowania do startów w punktowanych do klasyfikacji mistrzostwach Wojska Polskiego koordynowali szefowie Sekcji Wychowania Fizycznego i Sportu 11 LDKPanc: mjr Sebastian Krasoń (w latach 2011–2016) i mjr Krzysztof Siemion (2017–2020). Wspomagał ich st. chor. sztab. Tomasz Mucha i to właśnie on oraz mjr Tomasz Traczuk, nowy szef Sekcji WF i Sportu 11 LDKPanc, odebrali zwycięski puchar.

Czarna Dywizja wygrała w 2020 roku współzawodnictwo w sporcie powszechnym w Siłach Zbrojnych RP dzięki świetnemu występowi na Spartakiadzie Wojskowej, której główna część odbyła się w Braniewie. Najważniejszą imprezę w sporcie powszechnym przeprowadzono na początku października. W jej organizację sporo trudu z powodu pandemii COVID-19 włożyli żołnierze z 9 Brygady Kawalerii Pancernej, z mjr. Piotrem Szpiglem i st. chor. sztab. Krzysztofem Banachem na czele. Sukces organizacyjny 9 BKPanc w organizacji pierwszej spartakiady w pięciu dyscyplinach sportu doceniono na dzisiejszej Gali – przedstawicielom Brygady wręczono wyróżnienie w kategorii „wzorowo zorganizowane i przeprowadzone zawody rangi Mistrzostw Wojska Polskiego”.



Film: Paweł Sobkowicz / ZbrojnaTV



W kategorii „pięciu najlepszych żołnierzy sportowców Wojska Polskiego w sporcie powszechnym” wyróżnienia odebrali żołnierze wybrani przez trenerów reprezentacji biorących udział w Spartakiadzie: st. szer. Michał Kalata z 10 Brygady Kawalerii Pancernej w Świętoszowie (najlepszy zawodnik w biegu na orientację), sierż. Tomasz Jędraszek z 4 Pułku Chemicznego w Brodnicy (bieg patrolowy), st. szer. Maciej Skibski z 2 Ośrodka Radioelektronicznego w Przasnyszu (pokonywanie toru przeszkód w ośrodku sprawności fizycznej), st. szer. Patryk Cymbała z 23 Pułku Artylerii w Bolesławcu (strzelanie z karabinka) i kpt. Marek Mirowski z Centrum Szkolenia Wojsk Lądowych w Poznaniu (strzelanie z pistoletu wojskowego).

Plebiscyt portalu polska-zbrojna.pl

Po raz dziewiąty poznaliśmy laureatów „Plebiscytu na najpopularniejszych sportowców Wojska Polskiego”, organizowanego przez redakcję portalu polska-zbrojna.pl. Podczas Gali Sportu Wojskowego Maciej Podczaski, dyrektor Wojskowego Instytutu Wydawniczego, wręczył nagrody zwycięzcom w pięciu kategoriach: „Sportowiec roku”, „Mistrz sportu powszechnego”, „Trener roku”, „Nadzieja sportu wojskowego” i „Nagroda specjalna”. „Mistrza sportu powszechnego” wyłonili w głosowaniu czytelnicy portalu, a pozostałych laureatów wybrała kapituła plebiscytu.

„Sportowcem roku” po raz drugi z rzędu została szer. Justyna Święty-Ersetic, lekkoatletka z Centralnego Wojskowego Zespołu Sportowego. W 2020 roku startowała głównie w zawodach rozgrywanych pod dachem. Jako trzecia Polka w historii wygrała cykl World Indoor Tour. Wynikiem 51,37 s pobiła halowy rekord Polski na dystansie 400 m. W okrojonym letnim sezonie bardzo dobrze spisała się m.in. w Memoriale Kamili Skolimowskiej i w mistrzostwach Polski (wywalczyła złoty medal w biegu na 400 m z czasem 51,44 s). Te wyniki zostały docenione przez Polski Związek Lekkiej Atletyki i „Przegląd Sportowy”. Reprezentantka Wojska Polskiego została wyróżniona „Złotymi Kolcami”, czyli nagrodą dla najlepszej lekkoatletki roku.



Tytułem „Mistrza sportu powszechnego” uhonorowano natomiast st. szer. Macieja Skibskiego z 2 Ośrodka Radioelektronicznego w Przasnyszu. W Spartakiadzie Wojskowej w Braniewie startował w reprezentacji 16 Dywizji Zmechanizowanej. Wywalczył dla niej punkty zdobywając dwa medale w pokonywaniu toru przeszkód ośrodka sprawności fizycznej: złoty w rywalizacji indywidualnej i brązowy w drużynowej. W biegu po złoto z czasem 46,39 s o 0,28 s wyprzedził kpt. Marcina Kołoszuka, głównego kandydata do zwycięstwa. – Wygrałem rzutem na taśmę w moim trzecim w karierze starcie na torze przeszkód OSF. Tym bardziej byłem zadowolony z osiągniętego wyniku – mówił st. szer. Maciej Skibski. W głosowaniu czytelników otrzymał aż 27% wszystkich głosów. – Dziękuję wszystkim za oddane na mnie głosy i poświęcony mi czas. Bardzo się cieszę ze zwycięstwa w wojskowym plebiscycie – zapewniał „Mistrz sportu powszechnego”.



Film: Paweł Sobkowicz / ZbrojnaTV

„Trenerem roku” wybrano mł. chor. rez. Piotra Wysockiego z Cywilno-Wojskowego Związku Sportowego Zawisza Bydgoszcz. Szkoleniowiec od lat trenuje sztangistów. W zeszłym roku jako trener klubowy i asystent trenera kadry narodowej poprowadził szer. Bartłomieja Adamusa. Jego podopieczny wywalczył piąte miejsce w zawodach o Puchar Świata w Rzymie, tytuły mistrza Polski seniorów i młodzieżowców oraz triumfował w zawodach o Puchar Polski. W roku 2020 Adamus wielokrotnie poprawiał rekordy Polski: juniorów, młodzieżowe oraz ustanowił rekord kraju seniorów w rwaniu (161 kg w kat. 89 kg). Te osiągnięcia zadecydowały również o jego zwycięstwie w Plebiscycie Polskiego Związku Podnoszenia Ciężarów „Złota sztanga”.

Natomiast „Nadzieją sportu wojskowego” został Michał Bielawski, zapaśnik z Wojskowego Klubu Sportowego Grunwald Poznań. Od 2014 roku jest zawodnikiem kadry Polski w zapasach w stylu wolnym. W 2020 roku wywalczył tytuł wicemistrza Polski seniorów i młodzieżowego mistrza kraju. Zajął też drugie miejsce w kategorii seniorów w zawodach o Puchar Polski oraz trzecią lokatę w XXIX Memoriale Ziółkowskiego.



Kapituła plebiscytu portalu polska-zbrojna.pl wybrała również laureata „Nagrody specjalnej”, przyznawanej za wkład w rozwój wojskowego sportu. Został nim chor. Robert Kraskowski z Centralnego Wojskowego Zespołu Sportowego. Trener-koordynator reprezentacji Wojska Polskiego w strzelectwie jako zawodnik reprezentował Polskę na trzech igrzyskach olimpijskich: w Barcelonie (1992), Atlancie (1996) i Pekinie (2008). Wywalczył złote medale na mistrzostwach Europy w 1991 i 1993 roku. – Cieszę się, że doceniono moje wyniki, jakie osiągnąłem podczas pełnienia swojej służby wojskowej – powiedział laureat. W latach 1996-2019 chorąży wielokrotnie reprezentował Wojsko Polskie na Światowych Wojskowych Igrzyskach Sportowych i wojskowych mistrzostwach świata (w 2018 roku zdobył dwa brązowe medale w rywalizacji drużynowej). Na krajowej arenie 31 razy zdobywał tytuł mistrza i 39 razy wicemistrza Polski w rywalizacji indywidualnej. Siedmiokrotnie wywalczył złoty medal mistrzostw Wojska Polskiego w broni pneumatycznej.

Gala Sportu Wojskowego 2021 – laureaci

wyróżnienie w kategorii najlepszych reprezentacji Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej w klasyfikacji generalnej Mistrzostw Wojska Polskiego w sporcie powszechnym:

I miejsce – 11 Lubuska Dywizja Kawalerii Pancernej

II miejsce – 12 Szczecińska Dywizja Zmechanizowana

III miejsce – 16 Pomorska Dywizja Zmechanizowana

wyróżnienie w kategorii najlepszych instytucji wojskowych we współzawodnictwie sportowym organizowanym w Sztabie Generalnym Wojska Polskiego:

I miejsce – Zarząd Planowania Użycia Sił Zbrojnych i Szkolenia – P3/P7

II miejsce – Zarząd Planowania Rzeczowego – P8

III miejsce – Zarząd Organizacji i Uzupełnień – P1

wyróżnienie w kategorii najlepszych Wojewódzkich Sztabów Wojskowych we współzawodnictwie sportowym:

I miejsce – Wojewódzki Sztab Wojskowy w Rzeszowie

II miejsce – Wojewódzki Sztab Wojskowy w Lublinie

III miejsce – Wojewódzki Sztab Wojskowy w Poznaniu

wyróżnienie w kategorii pięciu najpopularniejszych żołnierzy sportowców Wojska Polskiego w sporcie wyczynowym:

I miejsce – szeregowy Justyna Święty-Ersetic (Centralny Wojskowy Zespół Sportowy)

II miejsce – kapral Michał Olejnik (Centralny Wojskowy Zespół Sportowy)

III miejsce – szeregowy Marcin Krukowski (Centralny Wojskowy Zespół Sportowy)

IV miejsce – starszy szeregowy Mateusz Polaczyk (Centralny Wojskowy Zespół Sportowy)

V miejsce – szeregowy Magdalena Świerczyńska (Centralny Wojskowy Zespół Sportowy)

wyróżnienie w kategorii pięciu najlepszych żołnierzy sportowców Wojska Polskiego w sporcie powszechnym:

starszy szeregowy Michał Kalata (10 Brygada Kawalerii Pancernej Świętoszów)

sierżant Tomasz Jędraszek (4 Pułk Chemiczny Brodnica)

starszy szeregowy Maciej Skibski (2 Ośrodek Radioelektroniczny Przasnysz)

starszy szeregowy Patryk Cymbała (23 Pułk Artylerii Bolesławiec)

kapitan Marek Mirowski (Centrum Szkolenia Wojsk Lądowych Poznań)

wyróżnienie w kategorii wzorowo zorganizowane i przeprowadzone zawody rangi mistrzostw Wojska Polskiego:

9 Brygada Kawalerii Pancernej Braniewo

podziękowanie dla kadry kultury fizycznej kończącej zawodową służbę wojskową:

podpułkownik rezerwy Sławomir Kowalski (Dowództwo Generalne Rodzajów Sił Zbrojnych)

komandor podporucznik rezerwy Wiesław Strzelczyk (3 Flotylla Okrętów Gdynia)

major rezerwy Tomasz Siemion (11 Dywizja Kawalerii Pancernej Żagań)

wyróżnienia Wojskowego Instytutu Wydawniczego dla laureatów „Plebiscytu na najpopularniejszych sportowców Wojska Polskiego” zorganizowanego przez redakcję portalu polska-zbrojna.pl:

„Sportowiec roku” – szeregowy Justyna Święty-Ersetic (Centralny Wojskowy Zespół Sportowy)

„Mistrz sportu powszechnego” – starszy szeregowy Maciej Skibski (2 Ośrodek Radioelektroniczny Przasnysz).

„Trener roku” – młodszy chorąży rezerwy Piotr Wysocki (Cywilno-Wojskowy Związek Sportowy Zawisza Bydgoszcz)

„Nadzieja sportu wojskowego” – Michał Bielawski (Wojskowy Klub Sportowy Grunwald Poznań)

„Nagroda specjalna” – chorąży Robert Kraskowski (Centralny Wojskowy Zespół Sportowy)