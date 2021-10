Pracownicy i żołnierze WSzW oraz WKU utworzą Wojskowe Centra Rekrutacji

„W projektowanej ustawie o obronie Ojczyzny są zapisy, które inaczej definiują rolę Wojewódzkich Sztabów Wojskowych oraz Wojskowych Komend Uzupełnień. To będzie forma organizacji, której głównym celem będzie rekrutacja do służby w Wojsku Polskim. Jednocześnie chcę zapewnić, że nie planujemy żadnych zwolnień. Żołnierze i pracownicy WSzW i WKU z mocy prawa staną się pracownikami centrów rekrutacji. Liczę na państwa potencjał i doświadczenie, które będzie jeszcze bardziej wykorzystane w procesie rekrutacji do polskiego wojska. Dalej będziemy wspólnie działać na rzecz bezpieczeństwa naszej Ojczyzny” – powiedział Mariusz Błaszczak, minister obrony podczas spotkania z przedstawicielami terenowych organów administracji wojskowej.

W środę, 27 października, szef MON rozmawiał z komendantami Wojewódzkich Sztabów Wojskowych na temat procesu rekrutacji do Wojska Polskiego oraz proponowanych zmian, które znalazły się w projektowanej ustawie o obronie Ojczyzny.

Podczas spotkania z żołnierzami kierującymi wspomnianymi jednostkami, minister Mariusz Błaszczak zaznaczył, że resort obrony stawia większy nacisk na rekrutację i na pozyskanie nowych kandydatów do wojska. Jak podkreślił szef MON, jest to obecnie jeden z podstawowych priorytetów resortu oraz obszar, który znalazł swoje odzwierciedlenie w założeniach nowej ustawy.