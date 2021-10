CyberEXPERT- pierwsza konferencja Eksperckiego Centrum Szkolenia Cyberbezpieczeństwa (ECSC)

CyberEXPERT – Metody i narzędzia w procesie tworzenia cyberzdolności Sił Zbrojnych RP- wyzwania i perspektywy, to nowa konferencja, organizowana przez ECSC oraz ITC WCY WAT, przy współudziale NCBC, AszWoj i AMW. Konferencja ma na celu stworzenie platformy do budowania wiedzy i wymiany doświadczeń w zakresie IT, cyberbezpieczeństwa i kryptologii. Prelegenci reprezentujący różnorodny obszar zainteresowań i kompetencji, szeroka i niezwykle ciekawa gama poruszanych zagadnień - to atrakcyjna propozycja dla osób zainteresowanych cyberbezpieczeństwem, tak w wymiarze strategicznym jak i w ujęciu technicznym.

ECSC – holistyczne podejście do potrzeb szkoleniowych RON

Eksperckie Centrum Szkolenia Cyberbezpieczeństwa jest jednostką organizacyjną w resorcie obrony narodowej utworzoną w 2020 roku celu kształtowania kierunków rozwoju systemu doskonalenia zawodowego w sferze cyberbezpieczeństwa, kryptologii oraz technologii informacyjnych. Centrum, podnosząc kwalifikacje żołnierzy i pracowników, rozwija kompetencje Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej w zakresie działań w cyberprzestrzeni, a także pełni rolę jednostki konsolidującej potencjał ekspercki oraz wspierającej Ministerstwo Obrony Narodowej w rozwijaniu współpracy krajowej i międzynarodowej.