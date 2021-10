BohaterONy 2021 wręczone!

– Powstanie warszawskie to jedno z najważniejszych wydarzeń we współczesnej historii naszego kraju, a bez bohaterskiej postawy powstańców nie byłoby dzisiaj wolnej Polski – mówił Piotr Gliński, wicepremier i minister kultury podczas gali wręczenia nagród BohaterON 2021 im. Powstańców Warszawskich. W czasie uroczystości minister podkreślił, że naszym obowiązkiem jest pamięć o heroicznej postawie bohaterów powstańczej stolicy. – Te nagrody to wspaniały przykład działań, dzięki którym pamięć o nich pozostaje żywa – dodał Piotr Gliński.

Historia ciekawa i rzetelna

List do laureatów zgromadzonych wczorajszego wieczoru w Studiu Koncertowym Polskiego Radia napisał premier Mateusz Morawiecki. „To, że Polska jest dziś krajem demokratycznym, jest dziełem ludzi, którzy walczyli o lepszy świat, a powstańcy warszawscy zajmują wśród nich wyjątkowe miejsce” – podkreślił szef rządu. Morawiecki pogratulował laureatom i dodał, że dzięki ich działaniom dokonania powstańców stają się wzorcem nowoczesnego patriotyzmu.

Nagrody BohaterON przyznawane są w siedmiu kategoriach. W każdej wręczane są złote, srebrne i brązowe statuetki. Kandydata do wyróżnienia może zgłosić każdy, a laureatów wybiera kapituła, w której – pod przewodnictwem ministra Glińskiego – zasiadają m.in. powstańcy, historycy, przedstawiciele rządu oraz aktorzy ambasadorowie kampanii. Ponadto Złotego BohaterONa Publiczności przyznają internauci. W tym roku do organizatorów wpłynęło ponad 300 zgłoszeń. – Wyróżniliśmy osoby i instytucje, które promują historię Polski XX wieku ciekawie, skutecznie i rzetelnie, podtrzymując pamięć o bohaterach naszej przeszłości – mówiła Agnieszka Łesiuk-Krajewska, przewodnicząca komitetu organizacyjnego kampanii „BohaterON – włącz historię”. To właśnie w ramach tej kampanii przyznawana jest nagroda.

Najlepsi z najlepszych

W kategorii „instytucja” Złotego BohaterONa przyznano Narodowemu Centrum Kultury za produkcję dwóch filmów historycznych. Pierwszy, zatytułowany „Kartka z powstania”, opowiada losy kpt. Władysława Sieroszewskiego „Sabały”, jednego z powstańców warszawskich, drugi zaś, „Wiktoria 1920”, poświęcony jest Bitwie Warszawskiej. Filmy zrealizowano w technologii wirtualnej rzeczywistości.



Film: BohaterON

Złotego BohaterONa od kapituły oraz publiczności w kategorii „organizacja non profit” wręczono Stowarzyszeniu Monopol Warszawski, które prowadzi w stolicy Dom Wsparcia dla Powstańców Warszawskich. Placówka zapewnia powstańcom m.in. bezpłatną dzienną opiekę, posiłki, rehabilitację, terapię psychologiczną oraz warsztaty integracyjne.

W kategorii „firma” Złotym BohaterONem i Złotym BohaterONem Publiczności została nagrodzona firma Good Games, zajmująca się tworzeniem gier edukacyjnych. Wyróżnienie przyznano m.in. za grę komputerową na temat Bitwy Warszawskiej.

Wśród nauczycieli złotą statuetką od kapituły i publiczności wyróżniono Patrycję Michalik, polonistkę ze Szkoły Podstawowej nr 2 im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego Prymasa Tysiąclecia z Nakła nad Notecią. Kapituła doceniła stworzony i prowadzony przez nauczycielkę ogólnopolski projekt edukacyjny dla młodzieży „Powstańcy ’44 – pamiętamy!”. Dzięki niemu uczniowie poznają m.in. przebieg zrywu z punktu widzenia powstańców, cywili i dzieci oraz starają się też zrozumieć okupacyjną codzienność.

Złotą statuetkę w kategorii „osoba publiczna” otrzymała Maria Stachurska, reżyserka dokumentu „Położna” i autorka książki „Położna. O mojej cioci Stanisławie Leszczyńskiej”. Film i książka opowiadają o akuszerce, która podczas okupacji w obozie koncentracyjnym w Auschwitz przyjęła trzy tysiące porodów. Wśród dziennikarzy Złotym BohaterONem nagrodzono redakcję portalu Dzieje.pl za stworzenie największego internetowego portalu historycznego w Polsce. Natomiast w kategorii „pasjonat” złotą statuetkę od kapituły i publiczności otrzymała Dorota Bartoszewicz, twórczyni projektu „Ocalić od zapomnienia”. Poszukuje ona rodzin poległych polskich żołnierzy na podstawie m.in. odnalezionych w ziemi nieśmiertelników.

Specjalnego BohaterONa za pełne pasji i rzetelne opowiadanie historii Polski XX wieku, w tym historii wojskowości, otrzymał prof. Zbigniew Wawer, dyrektor Muzeum Łazienki Królewskie w Warszawie. – To, co robiłem, jest podziękowaniem dla wszystkich tych, którzy walczyli o wolną Polskę od 1914 roku do czasów powojennych. Jestem wzruszony i dziękuję bardzo za tę nagrodę – mówił prof. Wawer.

Kartki dla powstańców

Nagroda, wręczona po raz trzeci, wpisuje się w ogólnopolską kampanię „BohaterON – włącz historię!”. Projekt rozpoczęły w 2016 roku Fundacja Rosa i Fundacja Sensoria z Wrocławia. Przedsięwzięcie ma na celu uhonorowanie i wsparcie powstańców warszawskich oraz promocję historii Polski XX wieku. Organizatorzy zachęcają do wysyłania do powstańców kartek w formie podziękowania za ich bohaterstwo. Dotychczas wysłano ponad milion takich pocztówek. Zebrano też ponad 1,2 mln złotych, które przeznaczone zostały na pomoc dla kombatantów.

Galę BohaterONów zakończył koncert „Miłość bez jutra” w reżyserii Haliny Przebindy. Artyści zaśpiewali utwory o miłości przygotowane m.in. na podstawie wierszy autorstwa poetów z powstania warszawskiego: Tadeusza Gajcego, Krystyny Krahelskiej oraz Krzysztofa Kamila Baczyńskiego. O oprawę muzyczną zadbał zespół Grott Orkiestra, a aranżacje przygotował Michał Grott.

Pozostali laureaci BohaterONów:

– w kategorii „instytucja” srebrna statuetka trafiła do Wytwórni Filmów Dokumentalnych i Fabularnych (Wytwórnia otrzymała też Złotego BohaterONa Publiczności), a brązowa – do Biura Programu „Niepodległa”;

– w kategorii „organizacja non profit” srebrną statuetkę otrzymała Fundacja Ośrodka KARTA, a brązową – Stowarzyszenie Grupa Rekonstrukcji Historycznej GRYF;

– w kategorii „firma” nagrodzeni zostali: srebrną statuetką – Galapagos Films Sp. z o.o., a brązową – PL.2012+ Sp. z o.o;

– w kategorii „nauczyciel” srebrną statuetkę otrzymał Tomasz Banaszkiewicz z Zespołu Szkół Plastycznych im. Cypriana Kamila Norwida w Lublinie, a brązową – Szymon Wiśniewski z Zespołu Szkół nr 2 w Golubiu-Dobrzyniu;

– w kategorii „osoba publiczna” srebrna nagroda powędrowała do dziennikarki i prezenterki Idy Nowakowskiej-Herndon, która otrzymała też nagrodę publiczności, natomiast brązową statuetkę wręczono pisarce Małgorzacie Czerwińskiej-Buczek;

– w kategorii „dziennikarz” Srebrnego BohaterONa otrzymał dziennikarz i autor książek Tomasz Grzywaczewski, odebrał on też Złotego BohaterONa Publiczności, a brązową statuetką wyróżniono redakcję „Tygodnika Solidarność”;

– w kategorii „pasjonat” srebrną statuetkę wręczono Warszawskiej Orkiestrze Sentymentalnej, a brązową – Andrzejowi Matowskiemu, twórcy bloga „II wojna światowa w kolorze”.