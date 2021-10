Dzień szkoleniowy terytorialsa

Strefa komfortu, a co to takiego?

25.10.2021 r. godzina 6:00, temperatura -2 st. C, pierwsze promienie słońca starają się dopiero przebić przez korony drzew. Niczym niezakłóconą od 8h ciszę lasu przerywa głos służby dyżurnej: „na kompanii pobudka, pobudka wstać!” Być może kilka dni wcześniej było to zaskoczeniem. Dziś żołnierze szkolenia podstawowego i wyrównawczego ruszają na poranny rozruch fizyczny.

Aura nie rozpieszcza jesiennego wcielenia. Krótki dzień, długa noc i pierwsze przymrozki to tylko dodatkowe utrudnienie. Nie daje to jednak młodym żołnierzom żadnej taryfy ulgowej, przechodzą dokładnie takie samo szkolenie jak ich koledzy, którzy zasilili struktury 8 K-PBOT w czerwcu czy sierpniu.

Ledwo zdążyli się rozgrzać krótkimi ćwiczeniami fizycznymi, a już następuje pierwsza uroczysta chwila tego dnia – podniesienie flagi państwowej. Tym razem cisza poranka na obozowisku w miejscowości Grupa pod Grudziądzem jest przeszywana sygnałem „Hasło Wojska Polskiego”.

„Czołem żołnierze!”

Po tym rekruci mają chwilę na poranną toaletę i ruszają na śniadanie, które odbywa się… a jakże – pod namiotem. Pokrzepieni ciepłym posiłkiem żołnierze stają do apelu porannego. Szef kompanii składa meldunek dowódcy, po czym ten wita się ze swoim wojskiem żołnierskim pozdrowieniem „czołem żołnierze!”. Ponad 100 gardeł (tyle samo na szkoleniu w Toruniu i Grudziądzu) odpowiada „czołem Panie Poruczniku!”. Kolejny dzień szkoleniowy rozpoczął się na dobre. Dowódca kompanii przekazuje swoim żołnierzom najistotniejsze sprawy i nakreśla zadania, które mają do wykonania. „Kompania baczność! Do nakazanych czynności odmaszerować, kompania spocznij!” Od tego momentu dowódcy plutonów przejmują dowodzenie i odprowadzają wojsko na punkty nauczania, na których czekają doświadczeni instruktorzy. Zajęcia skończą się dopiero przed godziną 19.

„Ja żołnierz Wojska Polskiego przysięgam!”

Zwieńczeniem wysiłków młodych terytorialsów będzie całodniowy egzamin, pętla taktyczna, która odbędzie się 28.10.2021 r. Jej pomyślne ukończenie daje osobom, które na co dzień wykonują szereg obowiązków służbowych i rodzinnych w środowisku cywilnym prawo i zaszczyt wypowiedzenia słów przysięgi wojskowej, która zobowiązuje na całe życie. To dopiero za kilka dni, teraz czas na apel wieczorny i podsumowanie dnia szkoleniowego. Trzeba jasno wskazać, co było dobrze, ale jeszcze ważniejsze jest nakreślenie, co należy poprawić i jak to osiągnąć. O 21.30 żołnierze kolejny raz słyszą „Hasło Wojska Polskiego”. „Na kompanii capstrzyk, capstrzyk spać!” to godz. 22.00 i cisza nocna, która właśnie się rozpoczęła. Przed młodymi adeptami sztuki wojennej zasłużony odpoczynek. Z zaśnięciem nikt nie ma problemu. Tylko noc po ciężkim wysiłku mija jakoś szybko i nagle znów rozlega się „pobudka, pobudka wstać!”

„Za mną!”

I Ty przekonaj się, że dasz radę pokonać własne słabości i służyć dla dobra lokalnej społeczności. Kolejne wcielenie już 17 grudnia. Szkolenie odbędzie się w terminie 15-29.01.2022 r. podczas zimowej przerwy w nauce w ramach akcji Ferie z WOT. Wejdź na stronę rekruterzy.terytorialsi.mil.pl i uzyskaj kontakt do swojego rekrutera. Słyszycie już swojego dowódcę, który wita Was codziennie słowami „czołem żołnierze!”? Czekamy nas Was, żeby powiedzieć ”za mną!” i przeprowadzić przez proces rekrutacji. Do zobaczenia!

por. Paweł BANASIAK/ oficer prasowy 8 Kujawsko-Pomorskiej BOT