„Iron Spear” w PKW Łotwa

Na poligonie Adazi na Łotwie rywalizowały ze sobą załogi ze wszystkich eFP BG realizujące zadania w krajach Bałtyckich. Ćwiczenie składało się z prezentacji Sił Sojuszu Północnoatlantyckiego w ramach ognia połączonego, strzelania bojowego w miejscu i w ruchu do celów stałych oraz pokonywania toru przeszkód przez poszczególne wozy bojowe. Udział w ćwiczeniu pozwolił na szczegółowe poznanie procedur oraz technik stosowanych przez poszczególne kraje w prowadzeniu działań taktycznych i ogniowych.

Dla czołgistów z 9 Braniewskiej Brygady Kawalerii Pancernej była to kolejna możliwość do koordynacji działań w środowisku międzynarodowym oraz potwierdzenia wysokiego poziomu wyszkolenia i przygotowania do pełnienia zadań w rejonie misji.

W ćwiczeniu uczestniczyły załogi czołgów i transporterów opancerzonych m.in. z: Polski, Łotwy, Kanady, Hiszpanii, Włoch, Niemiec, Wielkiej Brytanii, Francji, Słowacji, Norwegii, Holandii i Stanów Zjednoczonych.

Tekst: rzecznik prasowy PKW Łotwa