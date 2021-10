Raki dla podhalańczyków

W czwartek Huta Stalowa Wola poinformowała, że wywiązała się ze wszystkich zapisów podpisanej dwa lata temu umowy na dostawę dwóch kompanijnych modułów ogniowych 120 mm moździerzy automatycznych Rak oraz dwóch moździerzy M120K. Według wartego 275 mln złotych kontraktu Raki miały zostać przekazane Centrum Szkolenia Artylerii i Uzbrojenia w Toruniu. W ubiegłym roku do toruńskiego Centrum dotarły pierwsze z zamówionych dwa lata temu Raków. Natomiast pierwszy z dwóch przewidzianych w umowie KMO został przekazany w lipcu 2021 roku do 2 Batalionu Piechoty Zmotoryzowanej z 12 Brygady Zmechanizowanej ze Szczecina.

W tym tygodniu do Sił Zbrojnych RP został dostarczony drugi z zamówionych kompanijnych modułów ogniowych. Przypomnijmy, każdy KMO składa się z ośmiu moździerzy M120K oraz czterech artyleryjskich wozów dowodzenia AWD. Broń zasiliła 21 Brygadę Strzelców Podhalańskich. Tym samym jednostka ta ma już na wyposażeniu trzy moduły moździerzy M120K. Pierwszy trafił do 1 Batalionu Strzelców Podhalańskich (w sierpniu 2018 roku), a drugi został przekazany 5 Batalionowi Strzelców Podhalańskich (w grudniu 2018 roku).

Przedstawiciele HSW podkreślają, że wywiązali się z umowy na dostawę sprzętu zgodnie z przyjętym harmonogramem. – Huta Stalowa Wola jest rzetelnym, godnym zaufania partnerem dla krajowych sił zbrojnych. Terminowa realizacja kontraktów jest dla nas priorytetem, o czym świadczy kolejny kompanijny moduł ogniowy RAK wyprodukowany i przekazany do wojska zgodnie z umową – podkreśla Bartłomiej Zając, prezes HSW S.A.

Obecnie SZ RP posiadają na wyposażeniu 10 KMO, czyli 82 moździerze M120K oraz 40 artyleryjskich wozów dowodzenia. To jednak nie koniec dostaw tej broni do polskiej armii. Na mocy umowy podpisanej w maju 2020 roku i wartej 703 mln złotych, do końca 2024 roku polskie wojsko ma otrzymać jeszcze pięć KMO Rak, czyli 40 moździerzy M120K oraz 20 AWD.