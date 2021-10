Czy będą podwyżki?

Płk Krzysztof Jewgiejuk : To temat, który wraca co jakiś czas, ale teraz nabrał szczególnego znaczenia z uwagi na inflację. Wystarczy spojrzeć na wzrost cen w sklepach, na stacjach paliw, na rosnące koszty życia i utrzymania. W służbach podległych MSWiA nastąpiła waloryzacja i wzrost wynagrodzeń dla funkcjonariuszy jest już pewny. Także żołnierze chcieliby otrzymać podwyżki. Dlatego, w piśmie do ministra obrony narodowej, wskazaliśmy, że w obecnej sytuacji przeprowadzenie waloryzacji także w przypadku wojskowych wynagrodzeń byłoby zasadne. Nic oczywiście nie jest przesądzone, bo każda decyzja o wzroście wynagrodzeń musi uwzględniać możliwości budżetowe MON-u, a także być przeanalizowana m.in. z ministrem finansów.

REKLAMA

Jeśli podwyżki jednak miałyby być, to jak pan myśli, w jakiej wysokości?

Zaproponowaliśmy 700 zł, co da około 500 zł na rękę, bez różnicowania na oficerów, podoficerów czy szeregowych. Uznaliśmy, że wzrost wynagrodzeń powinien być jednakowy dla wszystkich, bo wszystkich dotykają negatywne skutki inflacji. W tej sytuacji sprawiedliwie byłoby zatem niwelować te straty każdemu po równo.

W informacji do szefa resortu pojawiła się też inna propozycja dotycząca wojskowych finansów. Czego dotyczy?

Chcielibyśmy wprowadzić coś na wzór świadczenia motywacyjnego, jakie dziś otrzymują policjanci (to dodatek do pensji uzależniony od wysługi lat. 1500 zł brutto miesięcznie otrzymują funkcjonariusze po 25 latach służby, a 2500 zł ci, którzy w formacji służą co najmniej 28,5 roku – przyp. red.). Wierzę, że takie rozwiązanie mogłoby zatrzymać w służbie fachowców wysokiej klasy. Dziś wojsko wciąż musi konkurować z cywilnym rynkiem pracy i bywa, że żołnierze odchodzą, skuszeni atrakcyjnym wynagrodzeniem. Jeśli chcemy, by ktoś do armii przyszedł, podjął trudną i niejednokrotnie wymagającą wyrzeczeń służbę, to zachęty są potrzebne. Jedna z najlepszych, to ta finansowa.

Zaproponowaliście też podwyższenie tzw. dodatku za rozłąkę…

Wynika to z żołnierskich doświadczeń. Nie każdy żołnierz, przenosząc się do innej jednostki, przeprowadza się z całą rodziną. W swoim miejscu służby ma bowiem mieszkanie, żona pracę, a dzieci szkołę, więc wygodniej mu przenieść się samemu. Często okazuje się jednak, że ta różnica kosztów w życiu na dwa domy jest dużo wyższa niż wzrost miesięcznego przychodu związany z awansem i otrzymywanym dodatkiem za rozłąkę. Dziś ten dodatek wynosi 540 zł miesięcznie, co stanowi 18-krotność 30 zł dziennej diety.

Do ilu miałby wzrosnąć?

Zasugerowaliśmy dwa warianty podwyżki dodatku. Pierwszy przewiduje wzrost do 30% najniższego uposażenia żołnierza – wtedy wyniósłby on nieco ponad tysiąc złotych, w drugim wariancie z kolei byłby równy 30-krotności dziennej diety, czyli żołnierz otrzymywałby ok. 900 zł. Myślę, że dzięki temu żołnierze chętniej przenosiliby się do jednostek odległych od ich dotychczasowych miejsca zamieszkania, ale pomysł wymaga na pewno analizy kosztów na szczeblu MON-u.

Minister został też poinformowany o propozycjach zmian dotyczących korpusu podoficerskiego. O jakie konkretnie rozwiązania chodzi?

Skupiliśmy się tu głównie na kwestii podziału korpusu podoficerskiego na dwie, a nie jak obecnie na trzy grupy (podoficerów młodszych, podoficerów i podoficerów starszych – przyp. red.). Taki pomysł powstał podczas prac zespołu ds. koncepcji rozwoju tego korpusu, w których brał udział m.in. st. chor. sztab. Janusz Nogaj – przewodniczący Kolegium Dziekanów Korpusu Podoficerów Zawodowych. W dużym stopniu zmiana ta uprościłaby funkcjonowanie całego korpusu i pozwoliła na rozwój zawodowy, bo zwiększyłaby możliwość awansu w obrębie jednego stanowiska.

To znaczy?

Dziś rozwój zawodowy w ramach trzech grup nie jest taki oczywisty. Chodzi głównie o specjalistów, którzy aby awansować, muszą się często przekwalifikować czy zmienić profil służby. W nowej formule wciąż mogliby zdobywać doświadczenie w swojej dziedzinie i na tym samym stanowisku. Oczywiście w ślad za tym poszłoby też większe zróżnicowanie wynagrodzeń żołnierzy tego korpusu.

Jakie jeszcze sprawy ważne dla żołnierzy trafiły na biurko ministra obrony?

Przedstawiliśmy propozycje zmian ustawy o zakwaterowaniu Sił Zbrojnych RP. Jedna z nich dotyczy bezpłatnych internatów dla wszystkich żołnierzy (dziś muszą za niego płacić ci, którzy np. otrzymali mieszkanie na czas służby, a nie chcą z różnych względów przeprowadzać się do nowego garnizonu z całą rodziną). Druga – możliwości uzyskania odprawy mieszkaniowej w trakcie pełnienia służby, po nabyciu uprawnień emerytalnych. Z badań przeprowadzonych w środowisku wojskowym wynika jednoznacznie, że zarówno sami żołnierze, jak i armia mogliby tylko na tym skorzystać. Żołnierz wcześniej niż obecnie zyskałby poczucie stabilności mieszkaniowej, a armia z kolei mogłaby zatrzymać w służbie fachowców, którzy dziś odchodzą tylko dlatego, by wziąć odprawę. Korzystne byłyby też skutki finansowe dla wojska, bo przecież żołnierz, który otrzyma odprawę, przestanie być beneficjentem otrzymywanego co miesiąc świadczenia mieszkaniowego. Te pieniądze można byłoby przeznaczyć albo na odprawy dla kolejnych wojskowych, albo na bezpłatne internaty dla wszystkich żołnierzy.