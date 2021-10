Żołnierz uratował dziecko z pożaru

Kiedy dziewczynka była już bezpieczna, żołnierz postanowił sprawdzić, czy w mieszkaniu na pewno nikt nie został. W tym czasie doszło do wybuchu, którego fala przewróciła i poparzyła szeregowego. Żołnierzowi udało się jednak wyczołgać z mieszkania. – Zdołał jeszcze otworzyć zamki w drzwiach umożliwiając szybkie wejście funkcjonariuszom straży pożarnej – mówi por. Dominik Pijarski, oficer prasowy 6 Mazowieckiej BOT.

Dzięki błyskawicznej ewakuacji dziewczynka wyszła z pożaru bez szwanku. Niestety, szeregowy odniósł obrażenia i z poparzeniami I i II stopnia trafił do szpitala w Grodzisku Mazowieckim. Oficer prasowy 6 MBOT podaje, że żołnierz został już wypisany ze szpitala. – Czuję się dobrze – mówi szer. Piotrowski.

Jak informuje rzecznik jednostki, żołnierz został nagrodzony wpisaniem jego zasług do kroniki 6 MBOT. – Rozważamy także inne wyróżnienie szeregowego, w tym wystąpienie do prezydenta RP o odznaczenie go medalem Za Ofiarność i Odwagę. Na razie jesteśmy na etapie zbierania potrzebnych dokumentów – informuje por. Pijarski. Dodaje, że akcja ratunkowa, jaką przeprowadził szeregowy potwierdza, że motto żołnierzy WOT „Zawsze gotowi, zawsze blisko” to dewiza, którą terytorialsi kierują się na co dzień.