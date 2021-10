Cmentarzysko imperiów

Nim jednak w kompletnie zrujnowanym Afganistanie zapanował względny spokój, znowu w dolinach pojawiały się obce wojska, by siać pożogę. Dlaczego władcy czy przywódcy mocarstw od starożytności po XX wiek z takim uporem starali się zdobyć ten kraj, nieatrakcyjny pod względem surowców, po większej części górzysty i zamieszkany przez biedne, ale bardzo bitne plemiona? Odpowiedzią na to pytanie jest położenie geograficzne i strategiczne Afganistanu. Ten kto zdobył Afganistan, kontrolował bramę do subkontynentu indyjskiego. Kiedy w XIX wieku w Azji rozpaliła się rywalizacja między imperium brytyjskim a rosyjskim, Afganistan stał się buforem między strefami wpływów obu mocarstw. Oczywiście zarówno Brytyjczycy, jak i Rosjanie zabiegali o to, by mieć w tym buforze jak największe wpływy. Tu lepszymi graczami okazali się Rosjanie, którzy postawili na dyplomację i operacje wywiadowcze. Natomiast Brytyjczycy aż trzy razy w XIX stuleciu uwikłali się w wojny, które za każdym razem kończyły się ich klęską (to koszmary z kampanii afgańskiej nie dawały spać asystentowi Sherlocka Holmesa – doktorowi Watsonowi).

Kiedy Afganistan pojawia się na pierwszych stronach gazet… nie mogą to być dobre wiadomości. Ta znana od XIX wieku zasada kolejny raz się potwierdziła. Tytuły prasowe krzyczą „Wojna w Afganistanie jest nie do wygrania!” lub „Afganistan pozostaje niezdobyty!” itp. Czy mają one jednak uzasadnienie w historii? Ziemie dzisiejszego Afganistanu, bo o państwie afgańskim można mówić dopiero od XIX wieku, były od starożytności najeżdżane przez armie Aleksandra Macedońskiego, Arabów, Persów, Mongołów, Uzbeków i Tadżyków, a w końcu pojawili się tu Brytyjczycy i Rosjanie. Scenariusz tych wypraw był za każdym razem podobny. Najeźdźcy szybko opanowywali doliny i miasta – siejąc w nich terror i zniszczenie – a następnie wikłali się w krwawe walki z wojownikami kontrolującymi góry i pustynie. Kończyło się to wycofaniem okupantów i ich wielkimi stratami.

Tu po raz pierwszy też pojawił się w Afganistanie wątek polski, za sprawą służącego w carskiej armii Jana Prospera Witkiewicza (z tych samych Witkiewiczów, od których pochodzili Stanisław Witkiewicz i Stanisław Jan Witkiewicz). Ten zesłany karnie za działalność patriotyczną do garnizonu w Azji Środkowej żołnierz dzięki swym zdolnościom lingwistycznym i odwadze został wysłany w tajnej misji do Afganistanu. Był tak skuteczny w podburzaniu plemion afgańskich przeciw Brytyjczykom, że ci uznali, że to właśnie głównie jemu zawdzięczają przegraną w pierwszej wojnie afgańskiej. Gdy w 1839 roku wrócił do Petersburga z bagażem zdobytych dokumentów i map, niedługo potem znaleziono go martwego w hotelowym pokoju. Śmierć tę przypisano agentom jej królewskiej mości, królowej Wiktorii.

Afgańska gra cieni

Po latach rywalizacji i konfliktów, rządy obu mocarstw doszły w końcu do wniosku, że lepiej będzie dla nich zachować stan równowagi w Azji Środkowej. 31 sierpnia 1907 roku Brytyjczycy i Rosjanie podpisali traktat, który w założeniu miał rozwiązać wszystkie, narosłe przez lata, problemy obu mocarstw w tym regionie. Wyznaczono sobie strefy wpływów w Persji, Tybet oddano pod kontrolę Chinom, a jeśli chodzi o Afganistan, miano dbać o jego neutralność. Co oznaczało to dla tamtejszych narodów i plemion? Sztucznie wyznaczone i narzucone granice, które wytyczył w dużej części znany i Polakom specjalista w tej dziedzinie – lord George Curzon, w latach 1899–1905 wicekról Indii. On to między innymi podzielił granicą na pół ziemie największej nacji w regionie – Pasztunów.



Pożegnanie króla Afganistanu Amanullaha Khana (na pierwszym planie z kapeluszem w dłoni) z prezydentem RP Ignacym Mościckim (na pierwszym planie - unosi kapelusz) na peronie dworca przed odjazdem z Warszawy. Widoczni również: generał Kazimierz Sosnkowski (1. z prawej), generał Daniel Konarzewski (za gen. Sosnkowskim), zastępca szefa Protokołu Dyplomatycznego MSZ Rajnold Przeździecki (z prawej za Ignacym Mościckim), adiutanci prezydenta RP kpt. Leonard Matuszewski (na prawo za królem Afganistanu) i rtm. Kazimierz Jurgielewicz (na prawo od Matuszewskiego).

To kolonialne dziedzictwo do dziś ma wpływ na sytuację w regionie, o czym świadczy chociażby historia tak zwanej Północno-Zachodniej Prowincji Pogranicznej, obecnie znajdującej się w granicach Pakistanu, ale zachowującej tradycyjnie wielką autonomię. Zamieszkujące je plemiona nie były skłonne poddawać się żadnej władzy, nie wyłączając Kabulu, ale chętnie i za sowitą opłatę godziły się być „języczkiem u wagi” w rozgrywce mocarstw. A kiedy przestawało im się to opłacać, występowały przeciw swym mocodawcom. To stąd mudżahedini, zaopatrywani przez Amerykanów, szli do zwycięskiej walki z armią sowiecką w latach osiemdziesiątych XX wieku i stąd – później czy obecnie – na swą świętą wojnę wyruszali talibowie…



Mieszkańcy Afganistanu

W czasie obu wojen światowych Afganistan zachował neutralność, ale nie przestawał być – zwłaszcza podczas II wojny światowej – areną rywalizacji mocarstw. Mało się o tym u nas pamięta, ale po 1939 roku Niemcy Hitlera i Związek Sowiecki Stalina współpracowały ze sobą wydajnie nie tylko w Europie Środkowej, ale i dalekim Afganistanie. Oba totalitarne państwa były zainteresowane osłabieniem władzy brytyjskiej przede wszystkim w Indiach, ale również w innych państwach regionu. Niemcy metodycznie budowali swe wpływy w Afganistanie w latach dwudziestych i trzydziestych przez różne umowy handlowe, między innymi na dostawy broni i wysyłanie tam swoich specjalistów, a pośród nich również agentów Abwehry.



Poseł Królestwa Afganistanu Allah Nowaz Khan (z lewej) i poseł Królestwa Syjamu Phja Noja Wang (z prawej) przed złożeniem listów uwierzytelniających Hitlerowi.

Afganistanem zajęli się tacy specjaliści od spraw azjatyckich, jak dyplomata i pisarz Werner Otto von Hentig i SS-Sturmbannführer dr Ernst Schäfer, znany między innymi ze swych naukowych peregrynacji do Tybetu. Opracowali oni plan proniemieckiego przewrotu politycznego w Afganistanie, którego głównym założeniem była pomoc Rosjan. Mianowicie „powstańcze” oddziały miały być zorganizowane w sowieckim Turkiestanie i stąd ruszyć na Kabul. W połowie listopada 1939 roku ambasador niemiecki w Moskwie Friedrich-Werner von der Schulenburg przedstawił ten plan Wiaczesławowi Mołotowowi, który do pomysłu podszedł entuzjastycznie. Sowiecki minister spraw zagranicznych odparł, że jego kraj wzmocniwszy swe wpływy na Zakaukaziu i w Azji Środkowej, nie ma nic przeciwko temu, by w Afganistanie zainstalował się proniemiecki rząd, który ułatwi wspólną antybrytyjską akcję. Do realizacji planu w końcu nie doszło z winy samych Niemców, a dokładnie rywalizacji między niemieckim Ministerstwem Spraw Zagranicznych, Abwehrą i Aussenpolitische Amt – biurem polityki zagranicznej partii nazistowskiej.

Mimo to planowano nadal wspólne działanie i przerwał je dopiero atak Hitlera na swego wschodniego sojusznika. Jeszcze w kwietniu 1941 roku powstał projekt, który wymownie zatytułowano „Oś Berlin-Bagdad-Kabul”. Wszystkie te plany po niemieckiej agresji w czerwcu 1941 roku obróciły się przeciwko Sowietom. Wtedy to Abwehra opracowała plan o kryptonimie „Tiger”. Przewidywał on wybuch powstania w całej Północno-Zachodniej Prowincji Pogranicznej, które miało rozlać się na sowiecki Turkiestan i dalej. Oczywiście wszystkie te poczynania śledzili z uwagą Brytyjczycy. Afganistan stał się więc wielkim polem bitwy wywiadów, a po zakończeniu wojny w miejsce pokonanych Niemców i Brytyjczyków, demontujących swe kolonie, weszli Amerykanie i rozpoczęła się zimnowojenna rywalizacja z Sowietami.



Afgańskie kobiety podczas prac polowych - reprodukcja fotografii z publikacji prasowej.

O co walczył Rambo?

Początkowo w Afganistanie powtórzyła się historia z XIX wieku – to Rosjanie potrafili sobie ułożyć z kolejnymi rządami afgańskimi lepsze stosunki, co owocowało współpracą gospodarczą. Dyplomacja amerykańska zachowywała się często w Kabulu jak przysłowiowy słoń w składzie porcelany. Przykładem tego są bardzo źle odbierane przez Afgańczyków wizyty wysoko postawionych polityków amerykańskich, w tym prezydentów, bez zwyczajowych podarunków. To był tylko jeden z drobnych, acz wymownych, przykładów ignorancji. Czasem amerykańskich polityków potrafiły w Afganistanie wyprowadzić z równowagi drobne incydenty. Tak było w wypadku wizyty wiceprezydenta Richarda Nixona w grudniu 1953 roku. W środku nocy pod wiceprezydentem zerwało się zabytkowe łóżko, specjalnie wstawione do jego apartamentu z pałacu królewskiego. Następnego dnia dość obcesowe wypowiedzi Nixona odebrano jako lekceważenie problemów Afganistanu. Sowieci znowu zyskali nowe kontrakty.



Zaklinacz węży w Kabulu

Ale pod koniec lat siedemdziesiątych „słoniem” w Afganistanie został Leonid Breżniew, dając rozkaz do interwencji zbrojnej w tym kraju. I tak Związek Sowiecki dołączył do cmentarzyska imperiów, jak Afganistan po swych klęskach w XIX wieku nazywali Brytyjczycy. Cały demokratyczny świat wspomagał dzielnych mudżahedinów, którzy tak skutecznie i wytrwale walczyli z sowieckim Goliatem – zwłaszcza od kiedy partyzanci otrzymali przenośne zestawy rakietowe Stingera… Lecz po zwycięskiej wojnie z Sowietami zaczęły się konflikty między dotychczasowymi komendantami: Pasztuni, Hazarowie, Uzbecy i inne nacje przypomniały sobie co ich dzieli, a później nadeszli talibowie i już wszyscy pamiętamy co było dalej. Finałem były niedawne sceny z Kabulu, jako żywo przypominające ewakuację Sajgonu i inne horrory, o których Zachód wolałby nie pamiętać. Nie łudźmy się, że to koniec wojny w Afganistanie, bo mało jest takich miejsc na świecie, gdzie historia tak bardzo lubi się powtarzać…

Wracając do „Rambo III”, wbrew pozorom ta brutalna opowieść zakończona dedykacją uznania dla narodu afgańskiego, która u wielu dziś budzi cyniczny uśmiech, ma w sobie jedną istotną wskazówkę. Jak pamiętamy, John Rambo (Sylwester Stallone) długo odmawia wyruszenia na wojnę w Afganistanie. Zmienia zdanie dopiero na wieść, że do sowieckiej niewoli dostał się jego dawny dowódca i przyjaciel, pułkownik Samuel Trautman (Richard Crenna). Po wylądowaniu w afgańskich górach, zyskuje sobie szacunek mudżahedinów właśnie tym, że walczy o ocalenie przyjaciela. Afgańczycy cenią sobie jego szczerość intencji i odwagę. Może wreszcie czas zmienić priorytety w afgańskich wojnach…

