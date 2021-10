Na Litwie o bezpieczeństwie w regionie

Prezydent Andrzej Duda spotkał się dziś z prezydentem Litwy Gitanasem Nausedą i premierem tego kraju Ingridą Szimonyte. Okazją była m.in. 230. rocznica uchwalenia przepisów, które regulowały unię polsko-litewską. – Wspólnota, która istniała w ramach unii polsko-litewskiej była jakby pierwowzorem UE, w której dziś są oba nasze państwa. Dla mnie i dla Polski to dopełnienie uroczystości obchodów 230. rocznicy uchwalenia Konstytucji 3 Maja – mówił prezydent Duda. Podkreślał „znakomitą współpracę bilateralną obu państw”, a także współdziałanie w ramach Unii Europejskiej, Sojuszu Północnoatlantyckiego i wspólnoty Trójmorza.

W związku z hybrydowym atakiem wobec Polski, Litwy, Łotwy i szeroko pojętej UE oczekujemy, że Rada Europejska podejmie decyzje co do dalszych sankcji wobec reżimu białoruskiego – mówił prezydent Andrzej Duda po pierwszym posiedzeniu polsko-litewskiej Rady Prezydenckiej. W spotkaniu na Litwie uczestniczył także minister obrony Mariusz Błaszczak.

– Nasza dzisiejsza dyskusja dotyczyła m.in. ochrony granic, które są jednocześnie granicami UE. Wywiązujemy się ze swoich zobowiązań i oczekujemy solidarności. Tego, że Rada Europejska podejmie decyzje co do dalszych sankcji wobec reżimu białoruskiego. Wsparcie ze strony UE jest naszym krajom potrzebne – podkreślał Andrzej Duda po posiedzeniu rady.

Prezydent Litwy Gitanas Naused mówił o potrzebie bliskiej współpracy obu państw, zwłaszcza w związku z atakiem hybrydowym ze strony Białorusi. – Lekcje z ostatnich wydarzeń wykazały luki w ustawodawstwie UE. Powinniśmy zatem wprowadzić pewne zmiany w prawie, by było ono dostosowane do realiów i dało możliwość obrony granic i zabezpieczenia ich przez nielegalnymi migrantami – zaznaczył Naused.



Z kolei minister obrony Mariusz Błaszczak i szef litewskiego MON-u omówili kwestie wspólnych ćwiczeń wojskowych i uzbrojenia. – Rozmawialiśmy o tym, jak przeciwdziałać zagrożeniom i zapewnić bezpieczeństwo naszym krajom w sposób najbardziej efektywny. To także tematy dyskutowane w ramach powołanej polsko-litewskiej Rady Ministrów Obrony, której kolejne posiedzenie odbędzie się na początku przyszłego roku w Wilnie – zapowiedział szef polskiego MON-u.

Polscy i litewscy żołnierze coraz częściej szkolą się razem w ramach ćwiczeń Sojuszu Północnoatlantyckiego. Jednym z ważniejszych manewrów, które odbyły się w tym roku, były „Three Swords-21” na terytorium Ukrainy. Polska i Litwa wymieniają się również doświadczeniami dotyczącymi działania wojsk obrony terytorialnej. – Nasza współpraca jest warunkiem bezpieczeństwa i rozwoju – podkreślał Mariusz Błaszczak.

Podczas wizyty w Wilnie politycy mówili m.in. o przygotowaniach do przyszłorocznego szczytu NATO. Polska delegacja weźmie też udział w uroczystym posiedzeniu litewskiego Sejmu z okazji 230. rocznicy Zaręczenia Wzajemnego Obojga Narodów oraz inauguracji wystawy „O dobro Ojczyzny. Litwa i Polska w epoce Konstytucji 3 maja”.