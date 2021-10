Sztandar dla zachodniopomorskich terytorialsów

Najważniejszym punktem uroczystości było wręczenie sztandaru. Najpierw jednak w imieniu prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej i ministra obrony narodowej oraz swoim gwoździe do sztandaru wbił dowódca WOT gen. dyw. Wiesław Kukuła. Po nim uczynili to rodzice chrzestni sztandaru oraz członkowie komitetu honorowego i przedstawiciele żołnierzy.

Nadanie sztandaru jeszcze tworzonej jednostce jest wyrazem szacunku, ale też ogromnego zaufania - mówił po wręczeniu sztandaru dowódcy 14 ZBOT płk. Tomaszowi Borowczykowi dowódca Wojsk Obrony Terytorialnej gen. dyw. Wiesław Kukuła. Przypomniał też żołnierzom, że „żołnierz nie żyje dla siebie, ale dla innych”.

Czym jest sztandar, wyjaśnił nowym żołnierzom i wszystkim zebranym na uroczystości na trzebiatowskim rynku, dowódca zachodniopomorskich terytorialsów. - Bronimy tego, co najcenniejsze. A czymże innym, jak tym, co najcenniejsze, jest sztandar? Jakie inne słowa, wartości, niż Bóg, Honor, Ojczyzna i krzyż na sztandarze warte są oddania nawet tego, co najdroższe, życia? Na sztandarze jest zawarty cały sens naszej służby - mówił płk Borowczyk, dowódca 14 ZBOT. Podkreślił, że sztandar ten nawiązuje i spaja żołnierzy z miejscem, dla którego służą - Pomorzem Zachodnim. - Herb województwa, to symbol naszych domów i rodzin, za których bezpieczeństwo też warto oddać życie. To dla obrony i wsparcia tych domów na Pomorzu Zachodnim zostaliśmy powołani - mówił płk Borowczyk. Podkreślił także, że niedzielna uroczystość to „kamień milowy w rozwoju i historii zachodniopomorskiej brygady”. - Tę historię dalej napiszecie jednak Wy, żołnierze. Właśnie teraz, kiedy wrócicie do domów, powi-tacie swoje rodziny, wrócicie do pracy. Od teraz będziecie pisać historię naszej brygady dając świadectwo, kim jest żołnierz Wojsk Obrony Terytorialnej - zaapelował do nowych żołnierzy płk Borowczyk.

Sztandar zachodniopomorskich terytorialsów bezpośrednio nawiązuje do miejsca, w którym stacjonuje i za którego bezpieczeństwo odpowiada 14 ZBOT. Umieszczony jest na nim haftowany herb województwa zachodniopomorskiego, symbolizujący więź jednostki z regionem. Znajduje się na nim także „Znak dla skoczków do kraju” – znak spadochronowy Armii Krajowej, wprowadzony zarządzeniem Kierownika Ministerstwa Obrony Narodowej w Londynie z dnia 7 lutego 1954 roku, jako wyraz szacunku i oddania czci dla cichociemnych, a w szczególności dla patrona brygady, ppłk Stanisława Jerzego Sędziaka. Jest tu także wizerunek Matki Boskiej Zwycięskiej, pochodzący ze szczecińskiego kościoła pw. św. Jana Chrzciciela. Wreszcie, w lewym dolnym polu umieszczona jest odznaka pamiątkowa 14 Zachodniopomorskiej Brygady Obrony Terytorialnej.

Sztandar jest odtąd integralną częścią jednostki wojskowej i najcenniejszą rzeczą, którą przechowywać będzie 14 Zachodniopomorska Brygada Obrony Terytorialnej. Według tradycji, jednostka wojskowa, która utraciłaby swój sztandar, musiałaby zostać rozwiązana.

Przysięgę na sztandar złożyło w Trzebiatowie 44 nowych żołnierzy, którzy ukończyli właśnie intensywne szkolenie podstawowe, składające się z zajęć na strzelnicy, musztry, z taktyki, znajomości broni czy udzielania pierwszej pomocy. To 17 kobiet i 27 mężczyzn. 14 Zachodniopomorska Brygada Obrony Terytorialnej liczy od tej chwili prawie 900 żołnierzy, z czego prawie 800 to terytorialsi - ochotnicy. Wśród nich są wykładowcy akademiccy, nauczyciele, przedsiębiorcy, pracownicy firm czy administracji publicznej, a także studenci i uczniowie.

14 ZBOT istnieje od września 2019 roku i jest najmłodszą brygadą Wojsk Obrony Terytorialnej. Dziś oprócz dowództwa i sztabu w Szczecinie posiada dwa bataliony lekkiej piechoty: w Choszcznie i najmłodszy w Trzebiatowie.

Tekst: Marcin Górka/ rzecznik prasowy 14 Zachodniopomorskiej BOT