Walijskie srebro dla zwiadowców z 17 Brygady

Celem Cambrion Patrol jest zwiększenie umiejętności praktycznych i zdolności operacyjnych wojsk rozpoznawczych. Zawody ukierunkowane są na konkretne cele i zadania, a podstawowe kryteria stosowane do oceny wydajności każdego z patroli polegają na określeniu, w jakim stopniu zrealizowali wcześniej wyznaczone zadania.

Ćwiczenie Cambrian Patrol to największe przedsięwzięcie szkoleniowe armii brytyjskiej, które odbywa się raz w roku w Górach Kambryjskich. Gospodarzem przedsięwzięcia jest dowództwo 160 (walijskiej) brygady z Brecon. W październikowych zawodach udział wzięło 96 drużyn z kilkunastu państw całego świata. Polska reprezentacja składała się z 9 żołnierzy z 17 WBZ (w tym 8 zawodników brało udział w patrolu).

Cambrian Patrol jest jednym z najtrudniejszych przedsięwzięć szkoleniowych wojsk rozpoznawczych w NATO. Od 8 do 17 października br. na terytorium Wielkiej Brytanii odbyły się coroczne, międzynarodowe zawody, w których żołnierze z 17 Brygady Zmechanizowanej zdobyli drugą lokatę.

Pierwsze dni pobytu polskiej reprezentacji przebiegały na intensywnym treningu. 13 października kolejno, wszystkie patrole wyruszyły w Góry Kambryjskie. Każda ze startujących w zawodach drużyn miała do pokonania ponad 60-kilometrową trasę z 35-kilogramowym plecakiem, którą musiała przebyć w mniej niż 48 godzin. W trakcie wyczerpującego marszu uczestnicy musieli wykonać skomplikowane zadania o tematyce rozpoznawczej. Górzysty teren, w którym odbywała się rywalizacja, był dużym utrudnieniem dla uczestników patrolu. Na trasie marszu na zawodników czekały różnorodne zasadzki. Zwiadowcy musieli pokonać teren skażony, przejść do kontaktu ogniowego, wejść do budynku w celu odbicia zakładników. Ponadto stale prowadzili obserwacje przeciwnika czy rozpoznawali sylwetki sprzętu innych państw.

Po blisko dwóch dniach wyczerpujących zmagań żołnierze 17 WBZ zakończyli międzynarodowy patrol ze srebrnym medalem. II miejsce na podium świadczy o profesjonalizmie oraz wysokim poziomie wyszkolenia żołnierzy kompani rozpoznawczej 17 WBZ.

Tekst: ppor. Anna Dominiak