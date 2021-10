Polsko-tureckie obrady

Politycy poruszyli także kwestię współpracy w zakresie przemysłu zbrojeniowego. – Jesteśmy zainteresowani wspólnym rozwijaniem technologii i wymianą doświadczeń związanych z uzbrojeniem – zaznaczył. – Niebawem zostaną wysłane do Turcji misje, tak aby zacieśnić relacje w ramach współpracy zbrojeniowej – dodał.

Spotkanie Mariusza Błaszczaka, ministra obrony narodowej, i Hulusi Akara, szefa resortu obrony Turcji, odbyło się dziś w Warszawie. – Relacje polsko-tureckie sięgają 600 lat. Dziś owocują współpracą w ramach NATO i współpracą dwustronną – powiedział po obradach szef MON-u. Zaznaczył także, że dowodem świetnej współpracy obu państw było podpisanie umowy, dzięki której Wojsko Polskie otrzyma cztery zestawy bezzałogowych systemów powietrznych Bayraktar TB2 . Poza tym polscy i tureccy żołnierze współdziałają podczas ćwiczeń i misji wojskowych. Przypomniał, że jeszcze kilka tygodni temu tureccy piloci stacjonowali w Malborku, skąd w ramach misji „Baltic Air Policing” startowali, by patrolować niebo nad państwami bałtyckimi, a obecnie lotnicy polskich sił powietrznych służą w Turcji. Chodzi o 60 żołnierzy z Brygady Lotnictwa Marynarki Wojennej wyposażonych w samolot Bryza , którzy przeprowadzają loty patrolowo-rozpoznawcze nad Morzem Śródziemnym. – Rozmawialiśmy także o kolejnych ćwiczeniach naszych żołnierzy, co sprawi, że ta współpraca będzie jeszcze intensywniejsza – zaznaczył minister Błaszczak.

Hulusi Akar zaznaczył zaś, że oba państwa mają tożsame zasady i cele, są także członkami Sojuszu Północnoatlantyckiego. – Potencjał Turcji, tak samo jak potencjał Polski, jeżeli chodzi o siły zbrojne, jest oczywisty. Wnosimy dużo do NATO i będziemy dalej to robić, żeby osiągnąć jeszcze wyższy poziom bezpieczeństwa w naszych regionach – zaznaczył. Dodał także, że polscy i tureccy żołnierze będą nadal współdziałali podczas ćwiczeń i misji. – Niedługo podpiszemy umowę ramową dotyczącą współpracy naszych wojsk, co doda tej współpracy impetu – podkreślił.

Szef tureckiego resortu podziękował także ministrowi Błaszczakowi za skierowanie do Turcji Polskiego Kontyngentu Wojskowego i ciepłe przyjęcie tureckich pilotów w Malborku. – Odkąd wrócili z tej misji, cały czas mówią o waszej gościnności – powiedział. Przypominał, że Turcja dąży do tego, aby stać się członkiem Unii Europejskiej. – Dziękuję za wsparcie Polski na tej płaszczyźnie.