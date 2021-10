"East Bullet Holes" – strzał na medal

W miniony weekend na Strzelnicy Czołgowej i Wozów Bojowych w Ośrodku Szkolenia Poligonowego Wojsk Lądowych w Orzyszu odbyły się zawody w strzelaniu długodystansowym pod nazwą "East Bullet Holes". Rywalizacje te to już cykliczna konkurencja rozgrywana w Orzyszu, organizowana przez 15 Giżycką Brygadę Zmechanizowaną i Fundację "Oręż".

W tegorocznej edycji brało udział w sumie niemal 300 zawodników, którzy rywalizowali m.in. na dystansach: 300, 600, 800, 1000, 1200m oraz królewski "King of Tanks" - do 2232m. Były to trzecie zawody organizowane na orzyskim poligonie, w którym wzięli udział pasjonaci strzelectwa, w tym także przedstawiciele innych Państw m.in. żołnierze wojsk sojuszniczych NATO enhanced Forward Presence Battle Group Poland.

W zawodach wystartowali żołnierze 4 Warmińsko - Mazurska Brygady Obrony Terytorialnej jako dwie drużyny: "42BLP" - w klasie STANDARD (300-600-800m) oraz "4W-MBOT" w klasie MAGNUM (800-1000-1200m).