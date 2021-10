Prawda o Katyniu zawarta w teczce nr 1

Kopia decyzji Biura Politycznego KC WKP(b) z 5 marca 1940 r. o zamordowaniu polskich oficerów to jeden z dokumentów, które znalazły się w odtajnionych materiałach przekazanych Polsce 14 października 1992 r. Ich ujawnienie było przełomem w odkrywaniu prawdy o zbrodni. Akta pochodzące z tzw. teczki nr 1 potwierdzały odpowiedzialność przywódców ZSRR za mord katyński.



„Przekazując materiały narodowi polskiemu i opinii światowej, rząd Rosji i prezydent Borys Jelcyn zamierzają wyłączyć kłamstwa ze stosunków między Rosją i Polską”, mówił prof. Rudolf Pichoja, przewodniczący Komitetu ds. Archiwów Państwowych, wręczając w 1992 roku w Warszawie prezydentowi Lechowi Wałęsie kopie odtajnionych dokumentów dotyczących zbrodni katyńskiej. – Przez wiele lat władze sowieckie konsekwentnie zaprzeczały odpowiedzialności ZSRR za zamordowanie wiosną 1940 roku 22 tys. obywateli polskich – mówi dr Janusz Drabiński, historyk zajmujący się okresem II wojny światowej.

Zmieniło się to dopiero 13 kwietnia 1990 roku, czyli 47 lat od ujawnienia przez Niemców informacji o odnalezieniu grobów katyńskich. Tego dnia rządowa agencja TASS w oficjalnym komunikacie zatwierdzonym przez Biuro Polityczne Komitetu Centralnego Komunistycznej Partii Związku Radzieckiego potwierdziła, że polscy jeńcy wojenni zostali rozstrzelani przez NKWD. Jako bezpośrednio odpowiedzialnych za zbrodnię wskazano Ławrientija Berię, szefa NKWD, i jego zastępcę Wsiewołoda Mierkułowa. „Strona radziecka, wyrażając głębokie ubolewanie w związku z tragedią katyńską, oświadcza, iż jest to jedna z najcięższych zbrodni stalinizmu”, napisano w komunikacie. Tego samego dnia Michaił Gorbaczow, prezydent ZSRR, przekazał na ręce prezydenta Wojciecha Jaruzelskiego pierwsze kopie dokumentacji zbrodni katyńskiej. Były to m.in. listy więźniów skierowanych na rozstrzelanie w kwietniu i maju 1940 roku z obozu w Kozielsku i w Ostaszkowie.