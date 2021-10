Armia Fight Night – bitwa o niepodległość

W tym roku nasza redakcja obchodzi stulecie istnienia tytułu „Polska Zbrojna” . Głównym punktem obchodów jubileuszu była Gala Buzdyganów w Arkadach Kubickiego , ale chcemy świętować na różne sposoby. – Sprawność fizyczna i walka wręcz to podstawy wojskowego wyszkolenia, a sport jest obecny na łamach „Polski Zbrojnej” od jej zarania. Naturalną decyzją było więc, by jubileusz miał także swój wymiar sportowy – mówi Piotr Zarzycki, kierownik Wydziału Marketingu i Promocji Wojskowego Instytutu Wydawniczego. – Z federacją Armia Fight Night współpracujemy od samego początku i cieszymy się, że na zbliżającej się gali odbędzie się pojedynek o puchar „Polski Zbrojnej” – dodaje. W walce o puchar „Polski Zbrojnej” zmierzą się szer. Błażej Majdan z 21 Brygady Strzelców Podhalańskich i szer. Szymon Karolczyk z 12 Brygady Obrony Terytorialnej. – Przygotowania rozpocząłem we wrześniu, tuż po mojej walce w KSW. Wszystko idzie zgodnie z planem, więc na pewno będę bardzo dobrze przygotowany. Dam z siebie wszystko, aby zadowolić kibiców – powiedział dziś żołnierz WOT-u. – Liczymy, że walka z okazji naszego stulecia będzie ciekawa, a stawka pojedynku będzie dodatkową motywacją dla zawodników – dodaje Piotr Zarzycki.

W karcie walk znajduje się dziewięć pojedynków. St. szer. Mateusz Pawlik z 1 Batalionu Zmechanizowanego 7 Brygady Obrony Wybrzeża zmierzy się z Łukaszem Stankiem, który w dziewiątej edycji AFN pokonał szer. Mateusza Pudło z 21 Brygady Strzelców Podhalańskich. Udział w listopadowej gali potwierdzili także szer. Dominik Tkaczyk z Pułku Ochrony oraz żołnierz z Gruzji - Jansug Gogia.

W wadze ciężkiej zmierzą się natomiast weteran AFN Sławomir „Rawa” Rawiński i debiutujący w organizacji Marcin Polita, dwukrotny wicemistrz Polski w podnoszeniu ciężarów. Udział w gali potwierdzili także Jan Ciepłowski (zaprezentował się już w akcji podczas AFN Special Edition), a także Klaudia Syguła, która na AFN 10 pokonała zawodniczkę z Ukrainy Darię Rehil.

Punktem kulminacyjnym wieczoru będą walki o mistrzowskie szable organizacji. W jednej zawalczy dotychczasowy mistrz AFN Mansur Azhiev. W drugiej zmierzą się Rumun Bogdan „The Bomb” Barbu, mający na koncie 17 wygranych, i dobrze znany kibicom AFN st. szer. Sylwester Miller, na co dzień ładowniczy czołgu Leopard 2A5 z 1 Brygady Pancernej. – Przede mną najcięższy okres przygotowań, zostało mi kilka sparingów i zbijanie wagi, ale nie narzekam, lubię to co robię. Fakt, że będę walczył o szablę, to dla mnie dodatkowa motywacja – podkreślił.

Gala MMA Armia Fight Night „Bitwa o niepodległość” odbędzie się w Łodzi. Początek zaplanowano na godzinę 19.00. Zmagania zawodników będą transmitowane na antenie TVP Sport. Partnerem AFN jest 18 Dywizja Zmechanizowana, a „Polska Zbrojna” – patronem medialnym. Mecenasem walk z udziałem żołnierzy jest Polska Grupa Zbrojeniowa.