Sukcesy żołnierzy na mistrzostwach świata i Europy

„Mazurka Dąbrowskiego” odegrano marynarzowi Alanowi Banaszkowi na mistrzostwach Europy w kolarstwie torowym, które odbyły się w szwajcarskim mieście Grenchen. Polak był bezkonkurencyjny w kolarskim wieloboju – omnium. Natomiast st. szer. Katarzyna Krawczyk i szer. rez. Arkadiusz Kułynycz wywalczyli brązowe medale na mistrzostwach świata w zapasach.

– Bardzo się cieszę, że Alan w pięknym stylu zdobył tytuł mistrza Europy. Dwa tygodnie wcześniej był dumny, że wywalczył dla siebie i wojska sześć złotych medali mistrzostw Polski. A za dwa tygodnie są mistrzostwa świata i bardzo wierzę w to, że i na tym najważniejszym czempionacie również pokaże się z jak najlepszej strony – mówi Dariusz Banaszek, wujek mistrza Europy i zarazem jego szef w zawodowej grupie kolarskiej HRE Mazowsze Serce Polski. Dariusz Banaszek przed laty ścigał się w barwach warszawskiej Legii, a od grudnia 2016 roku do stycznia 2018 roku kierował Polskim Związkiem Kolarskim. Kolarstwo zna od podszewki. Gdy obserwował ostatnie starty Alana, gorąco wierzył w jego sukces na mistrzostwach Starego Kontynentu. – Alan ma bardzo udany sezon, w którym zdobył ponad 300 punktów w rankingu Międzynarodowej Unii Kolarskiej. Liczyłem na jego medal w Szwajcarii, jak zresztą i na igrzyskach w Tokio, na których nie dane mu było wystartować – dodaje były prezes PZKol.

Marynarz Alan Banaszek z Centralnego Wojskowego Zespołu Sportowego na welodromie w szwajcarskim Grenchen okazał się bezkonkurencyjny w kolarskim wieloboju, w którego skład wchodzą cztery wyścigi: scratch, tempowy, eliminacyjny i punktowy. W scratchu zajął piąte miejsce, co pozwoliło mu zdobyć do klasyfikacji omnium 32 oczka. W wyścigu tempowym Polak był drugi – stracił tylko trzy punkty do Duńczyka Matiasa Malmberga, który po dwóch startach objął prowadzenie w wieloboju. Z kolei marynarz z CWZS po połowie rywalizacji w omnium awansował na drugą pozycję. Wyścig eliminacyjny wygrał Francuz Thomas Boudat przed Malmbergiem i Banaszkiem.