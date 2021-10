Gala Buzdyganów w stulecie „Polski Zbrojnej”

Życzę, aby dalsza realizacja posłannictwa „Polski Zbrojnej” oraz rosnący prestiż czasopisma przynosiły jak najwięcej radości i satysfakcji – napisał w liście do redakcji prezydent Andrzej Duda. Setne urodziny „Polski Zbrojnej” świętowaliśmy wraz z kilkuset gośćmi w Zamku Królewskim. Podczas uroczystej gali uhonorowaliśmy również laureatów nagrody Buzdygan 2020.

„Za mojem zezwoleniem kpt. Remigjusz Kwiatkowski od października br. wydawać będzie wojskowo-informacyjne pismo codzienne pt. Polska Zbrojna poświęcone sprawom Armji i zagadnieniom z nią związanym” – to fragment rozkazu gen. Kazimierza Sosnkowskiego, ministra spraw wojskowych, powołujący do życia nową gazetę. Pierwszy numer „Polski Zbrojnej” ukazał się 9 października 1921 roku. Liczył osiem stron i kosztował 20 marek. Tak oto, sto lat temu, zaczęła się historia jednego z najstarszych ukazujących się do dziś tytułów prasowych.

Przybyłych gości przywitał Maciej Podczaski, dyrektor Wojskowego Instytutu Wydawniczego, wydawcy „Polski Zbrojnej”.

Jubileusz uczciliśmy na Zamku Królewskim podczas gali z okazji stulecia „Polski Zbrojnej” oraz wręczenia Buzdyganów. Przybyłych gości przywitał Maciej Podczaski, dyrektor Wojskowego Instytutu Wydawniczego, wydawcy „Polski Zbrojnej”. – Architekci naszej niepodległości widzieli potrzebę stworzenia takiego pisma, doskonale bowiem rozumieli, że odradzające się wojsko należy nie tylko szkolić i integrować, lecz także zbudować jego silną więź z narodem – mówił dyrektor Podczaski. Dodał, że dziś wspominamy te wielkie postaci, oddając im hołd i wyrażając naszą wdzięczność, a wydawane pismo odwołuje się do pierwowzoru. – Wierzę głęboko, że przed tytułem wciąż jest wielka przyszłość, że jego tradycja będzie trwać – powiedział dyrektor WIW-u.

Dla żołnierzy i cywilów

Życzenia z okazji jubileuszu przekazał w liście do redakcji prezydent Andrzej Duda. Zwierzchnik sił zbrojnych podkreślał, że „Polska Zbrojna”, kontynuująca misję i tradycję przedwojennego periodyku o tej nazwie, porusza najważniejsze tematy związane z funkcjonowaniem i rozwojem postaw patriotycznych w obliczu współczesnych wyzwań cywilizacyjnych, społecznych i geopolitycznych. Przedstawia też historię najnowszą jako „źródło inspiracji i słusznej dumy”, a zgodnie ze swoim tytułem „użycza łamów organom, instytucjom, organizacjom, środowiskom i osobom, które łączy wspólna pasja i wielki wspólny ideał – wizja Polski niepodległej, silnej, dobrze chronionej, aktywnie współtworzącej pokojowy ład międzynarodowy”. Prezydent pogratulował wszystkim byłym i obecnym redaktorom, autorom oraz pracownikom. – Dziękuję Państwu za pracę, która – wykonywana profesjonalnie, z osobistym zaangażowaniem oraz z myślą o bezpieczeństwie i pomyślności Rzeczypospolitej – w pełni zasługuje na miano służby dobru wspólnemu – napisał prezydent. Życzył też, aby dalsza realizacja posłannictwa „Polski Zbrojnej” oraz rosnący prestiż pisma dawały jak najwięcej radości i satysfakcji. – Ufam, że kolejne, równie szacowne jubileusze tego wyjątkowego miesięcznika będą okazją do prezentacji nowych, znaczących efektów Państwa pracy. Niech upowszechnianie wiedzy o wojskowości, promowanie wysokich standardów dyskusji o stanie sił zbrojnych i stojących przed nimi zdaniach, a także integracja związanych z obronnością środowisk i grup zawodowych pozostaną cennymi atutami Państwa pisma. Czytelnikom, w tym szczególnie Żołnierzom Rzeczypospolitej, życzę niezmiennie interesującej i inspirującej lektury kolejnych numerów „Polski Zbrojnej” – napisał prezydent.

Gratulacje redakcji przekazał również premier Mateusz Morawiecki. W odczytanym podczas gali liście prezes Rady Ministrów podkreślił, że gazeta skutecznie odpowiada na wyzwania wynikające ze zmieniających się potrzeb czytelników oraz realiów krajowego runku medialnego, a wydawana obecnie w dwóch formułach – papierowej i online – podejmuje problemy związane z Siłami Zbrojnymi RP, bezpieczeństwem międzynarodowym, historią wojskowości i obronnością. – Dziękuję za państwa troskę o dobre imię polskich żołnierzy i za wypełnianie pięknej misji, jaką jest popularyzowanie wiedzy o wojskowości – jej przeszłości, teraźniejszości i przyszłości. Zespołowi „Polski Zbrojnej” życzę, by z sukcesem urzeczywistniali Państwo ambitne plany rozwoju, a ich realizacja służyła naszemu społeczeństwu i inspirowała kolejne pokolenia – napisał prezes Rady Ministrów.



Film: MON

O misji tytułu, jego historii i pozycji na rynku mówił Mariusz Błaszczak, minister obrony narodowej. Szef MON-u życzenia z okazji jubileuszu przekazał w specjalnym nagraniu, ponieważ przebywa obecnie w Stanach Zjednoczonych na zaproszenie sekretarza obrony Lloyda J. Austina. – „Polska Zbrojna” jest z wojskiem od 100 lat i razem z nim się zmienia. Doceniam, że dostarcza czytelnikom rzetelnych informacji o siłach zbrojnych, a oprócz ważnych wydarzeń kluczowe miejsce zajmują w niej sprawy dotyczące żołnierzy, warunków służby i zmian, jakie w niej zachodzą – mówił minister. Zwrócił też uwagę, że stulecie „Polski Zbrojnej” to jubileusz, który przypomina nam o chwale, ale również o tragicznych losach polskich żołnierzy i bohaterów walk o Niepodległą: od dwudziestolecia międzywojennego, poprzez tragedię II wojny światowej i czasy komunizmu, aż do powrotu wolnej i demokratycznej Polski na przynależne jej miejsce w Europie. – Upadek systemu komunistycznego otworzył nowy rozdział w historii Wojska Polskiego. Podobnie było z „Polską Zbrojną”, która odzyskała miano głównego periodyku dla sił zbrojnych – podkreślał minister Błaszczak. Dodał, że właśnie na łamach tej gazety mogliśmy śledzić takie przełomowe wydarzenia, jak wstąpienie Polski do NATO, profesjonalizację armii, wspólne misje i ćwiczenia sojusznicze, modernizację wojska. – Dzięki „Polsce Zbrojnej” kształtuje się pozytywny wizerunek żołnierzy z orłem i biało-czerwoną flagą na mundurze. Życzę redakcji i wszystkim osobom zaangażowanym w tworzenie „Polski Zbrojnej”, a także całemu Wojskowemu Instytutowi Wydawniczemu owocnych lat pracy oraz niesłabnącego entuzjazmu w realizacji kolejnych wyzwań – powiedział szef MON-u.

Zespołowi redakcyjnemu pogratulował także Sebastian Chwałek, prezes Polskiej Grupy Zbrojeniowej. – To wyjątkowe osiągnięcie. Dziś niewiele tytułów prasowych oraz redakcji może pochwalić się tak długą tradycją funkcjonowania na rynku. Jestem przekonany, że to pierwsze stulecie to dopiero początek drogi, jaką przemierzy jeszcze „Polska Zbrojna” i kolejne pokolenia jej redaktorów i czytelników – zapowiadał Chwałek.

Prof. Wojciech Fałkowski, dyrektor Zamku Królewskiego, przyznał, że stulecie obchodzi pismo, które towarzyszy żołnierzom od kilku pokoleń, „od momentu, kiedy po Bitwie Warszawskiej, po wygranej wojnie z bolszewikami trzeba było stworzyć ramy komunikacji ze społeczeństwem i wewnątrz wojska”. – Miejsce dzisiejszej uroczystości ma tradycję strategii wojskowej i ze wszech miar jest związane z Wojskiem Polskim. Jest dopasowane nie tylko ze względu na prestiż, tradycje, ale i wojskowego ducha – mówił dyrektor Zamku.

W Arkadach Kubickiego na Zamku Królewskim razem z nami świętowali m.in. gen. Rajmund T. Andrzejczak, szef Sztabu Generalnego WP, gen. dyw. Andrzej Reudowicz, zastępca szefa Biura Bezpieczeństwa Narodowego, gen. dyw. Jarosław Gromadziński, dowódca 18 Dywizji Zmechanizowanej, oraz Andrzej Jarema, dyrektor generalny MON.

Wiek z czytelnikami

Historię pisma przedstawiła naszym gościom Izabela Borańska-Chmielewska, redaktor naczelny „Polski Zbrojnej”. Przypomniała, że egzemplarz okazowy, inaugurujący wydawanie „PZ” ukazał się 5 października 1921 roku. Jako gazeta codzienna pismo wychodziło do wybuchu II wojny światowej, a po 1945 roku została odtworzona pod nazwą „Żołnierz Wolności” jako organ propagandowy ludowego Wojska Polskiego. – Przełom nadszedł wraz z 1989 rokiem i zmianami ustrojowymi, kiedy również prasa zaczęła zrywać z komunistycznym jarzmem. W 1990 roku na czele redakcji stanął Jerzy Ślaski, a jego decyzją był powrót do historycznego tytułu pisma, czyli „Polski Zbrojnej”. Gazeta pod jego redakcją wprost nawiązywała do tradycji przedwojennych – podkreślała Izabela Borańska-Chmielewska. Od 1997 roku „Polska Zbrojna” ukazywała się jako tygodnik, a od 2012 roku wydawana jest w formule miesięcznej. Nasi reporterzy towarzyszą żołnierzom na poligonach, na misjach zagranicznych, podczas oficjalnych uroczystości. A nasze łamy są także forum, na którym oficerowie i cywilni eksperci dzielą się opiniami i wizjami na temat modernizacji i reformy Wojska Polskiego.

Izabela Borańska-Chmielewska, redaktor naczelny „Polski Zbrojnej” (z prawej) i Anna Putkiewicz, redaktor naczelny portalu polska-zbrojna.pl i kwartalnika „Polska Zbrojna. Historia”.

– Nie tylko informujemy społeczeństwo o tym, co się dzieje w wojsku, lecz także jesteśmy źródłem informacji dla żołnierzy. Dziś miesięcznik spełnia kryteria pisma ekskluzywnego, zarówno pod kątem merytorycznym, jak i graficznym. Czerpanie ze źródła najwyższych wartości i kultywowanie misji ojców założycieli to nasz przepis na sukces – przyznała Izabela Borańska-Chmielewska.

Anna Putkiewicz, redaktor naczelny portalu polska-zbrojna.pl i kwartalnika „Polska Zbrojna. Historia” podkreślała z kolei, że tytuł, odpowiadając na oczekiwania czytelników, nieustannie się rozwija. Dziesięć lat temu powstał dziennik internetowy – portal polska-zbrojna.pl, a pięć lat temu kwartalnik historyczny „Polska Zbrojna. Historia”. – Trafiliśmy w punkt, a sukces tytułu przerósł nasze wyobrażenie. Jest na nim wciąż nasz znak rozpoznawczy – wysoka jakość merytoryczna i pietyzm artystyczny. O wojsku nie można bowiem pisać byle jak – mówiła Anna Putkiewicz.

Przypomniała też nasz ogólnopolski projekt edukacyjny – jednodniówki stylizowane na archiwalnych numerach „Polski Zbrojnej”, wydawane z okazji ważnych wydarzeń. – Trudno zliczyć, ile tysięcy Polaków w kraju i na świecie dzięki tej lekturze mogło w sposób bardziej świadomy przeżyć uroczystości ważnych rocznic. Dobra lektura, pisana piórami najlepszych specjalistów, w pięknej oprawie graficznej, w czasach, kiedy wszystko staje się powierzchownym komiksem, to naprawdę prawdziwy luksus – podkreślała redaktor naczelny portalu.



Film: Paweł Sobkowicz/ ZbrojnaTV

Wspomniała też o jednym z najnowszych projektów Wojskowego Instytutu Wydawniczego – ścieżce edukacyjnej wiodącej szklakiem bojowym żołnierzy 2 Korpusu na wzgórze Monte Cassino. 18 maja tego roku uroczyście otworzył ją minister Mariusz Błaszczak (o projekcie można poczytać w specjalnie z tej okazji wydanym albumie). – Zależy nam na rozsławianiu naszego wojska, gdzie tylko to możliwe. Dlatego planując zamysł związany z tym miejscem, uznaliśmy, że nie będziemy używać słowa „niemożliwe”. Wiemy dobrze, że dopóty historia żyje, dopóki są ludzie gotowi, by ją na nowo wskrzeszać – mówiła Anna Putkiewicz.

Buzdygany na stulecie

Podczas uroczystości w Arkadach Kubickiego uhonorowaliśmy również laureatów 27. edycji Buzdyganów. Nagrody te przyznawane są przez „Polskę Zbrojną” osobom, które w sposób szczególny, często dzięki nieszablonowym działaniom, zmieniają oblicze wojska. Mecenasem tegorocznej gali jest Polska Grupa Zbrojeniowa. Jej prezes przyznał, że Buzdygany od 27 lat stanowią jedno z wyróżnień najwyżej cenionych w środowisku wojskowym i cywilnym. – Cieszę się, że PGZ jako Partner Godny Zaufania dla naszych sił zbrojnych mogło objąć mecenatem tę nagrodę. Dla nas to forma nobilitacji i wyraz tego, że jesteśmy blisko wojska i ludzi je tworzących. Razem służymy naszej ojczyźnie – mówił Sebastian Chwałek.



Realizacja: Maciej Chilczuk, Magdalena Miernicka; Zdjęcia: Piotr Raszewski, Paweł Sobkowicz, Michał Niwicz; Montaż i grafika: Piotr Raszewski; Lektor: Marcin Sanakiewicz; Muzyka: Epic Game Royalty Free Music by MUSIC4VIDEO

W tym roku Buzdygany otrzymali: ppłk Andrzej Borzenda, dowódca 1 Dywizjonu Przeciwlotniczego w 8 Pułku Przeciwlotniczym, płk prof. dr hab. Leszek Elak, prorektor ds. dydaktycznych Akademii Sztuki Wojennej, Jacek Matuszak, ekspert w Departamencie Komunikacji i Marketingu Polskiej Grupy Zbrojeniowej, gen. bryg. Karol Molenda, dyrektor Narodowego Centrum Bezpieczeństwa Cyberprzestrzeni, płk Marek Pietrzak, szef Oddziału Komunikacji Strategicznej w Dowództwie Wojsk Obrony Terytorialnej, płk pil. Ireneusz Smykla, dziekan Wydziału Lotnictwa Lotniczej Akademii Wojskowej. Tradycyjnie już jeden z Buzdyganów został przyznany w drodze plebiscytu internetowego przez czytelników „Polski Zbrojnej”. Tym razem nagroda trafiła do mjr. rez. Wojciecha „Zachara” Zacharkowa, byłego żołnierza wojsk specjalnych.

Do nagrodzonych zwrócił się w liście premier Mateusz Morawiecki. – Pragnę pogratulować wszystkim wyróżnionym „wojskowymi Oskarami” za szczególne zasługi dla naszych sił zbrojnych. Jestem przekonany, że nagroda ta będzie dla Państwa motywacją do podejmowania następnych zawodowych wyzwań dla dobra Ojczyzny i Polaków – napisał szef rządu.

W imieniu laureatów głos zabrał gen. bryg. Karol Molenda. – Ranga tej nagrody prowokuje do refleksji na temat dotychczasowych osiągnięć. Kiedy zamykam oczy i o tym myślę, to widzę silne, rozłożyste drzewo, gdzie każdy liść to ludzie, z którymi służę lub pracuję. Ludzie, dzięki którym mogę tu dzisiaj być i świętować. Ta nagroda jest również dla nich – powiedział generał. Przyznał, że Buzdygan to wyjątkowa nagroda, którą dostaje się tylko raz w życiu. – Wiem, że nie jest to tylko podsumowanie dotychczasowych działań, ale również mobilizacja do kolejnych wyzwań. Dziękuję za tę inspirację, dzięki niej nasze drzewo jest jeszcze silniejsze – mówił generał.

Na scenę zaproszono także laureatów poprzedniej, 26. edycji Buzdyganów: płk. Pawła Chabielskiego, płk. dr. inż. Mariusza Chmielewskiego, ppłk. pil. Dominika Dudę, ppłk. Adama Krysiaka, kpt. Szczepana Pietraszka, płk. prof. dr. n. med. Marka Rękasa oraz st. sierż. Artura Pelo. Ze względu na pandemię COVID-19, zeszłoroczna gala nie odbyła się, a nagrodzeni odebrali Buzdygany z rąk kierownictwa naszej redakcji w siedzibie Wojskowego Instytutu Wydawniczego.

Z okazji jubileuszu „Polski Zbrojnej” minister Mariusz Błaszczak w uznaniu zasług przyznał pracownikom Wojskowego Instytutu Wydawniczego odznaczenia resortowe. Złoty medal „Za Zasługi dla Obronności Kraju” otrzymali: Tadeusz Wróbel i Andrzej Witkowski; srebrny: Magdalena Kowalska-Sendek, Jacek Szustakowski i Piotr Zarzycki.