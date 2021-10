LITPOLUKRBRIG pod polskim dowództwem

Na stanowisku dowódcy LITPOLUKRBRIG zastąpił płk. Dmytro Bratishko. Ukrainiec żegna się z jednostką po trzech latach służby, ponieważ stanowiska dowódcze w Litewsko-Polsko-Ukraińskiej brygadzie są rotacyjne. – To był bardzo pozytywnie spędzony czas. Chciałbym podziękować wszystkim mieszkańcom Lublina, bo wielonarodowa brygada ma tu znakomite miejsce do rozwoju. Wszystkie zadania, jakie przede mną postawiono, udało się zrealizować – powiedział płk Bratishko.

– LITPOLUKRBRIG to wyjątkowy projekt, jeśli chodzi o skalę taktyczną. Jest to zatem szczególna okazja, by budować inicjatywy i projekty, które będą służyć współpracy i zrozumieniu trzech narodów – mówił płk Jarosław Mokrzycki tuż po objęciu dowództwa Litewsko-Polsko-Ukraińską Brygadą. Oficer ukończył m.in. studia w Akademii Obrony Narodowej oraz w Joint Forces Staff College w Norfolk. W swojej karierze wojskowej stał na czele m.in. Centrum Doktryn i Szkolenia Sił Zbrojnych, pełnił obowiązki dowódcy 21 Brygady Strzelców Podhalańskich, służył na misji w Iraku.

Przekazanie dowództwa w Litewsko-Polsko-Ukraińskiej Brygadzie zbiegło się z szóstą rocznicą utworzenia jednostki. Uroczystości zostały zorganizowane w centrum Lublina, gdzie mieści się dowództwo wielonarodowej brygady. – Jesteście tu jako żołnierze reprezentujący trzy narody. Szkolicie się, współpracujecie, by bronić granic, za którymi są nasi rodacy – mówił wiceminister obrony Marcin Ociepa do żołnierzy LITPOLUKRBRIG. – Wasze zaangażowanie jest wspaniałym dowodem i świadectwem tego, że nasze trzy narody podobnie myślą, mają podobną historię i podobnie są nastawione do wyzwań przyszłości – zaznaczył wiceszef MON-u.

Do uczestników uroczystości list skierował Mariusz Błaszczak, minister obrony narodowej. „Współpraca militarna między Polską, Ukrainą i Litwą ma szczególny charakter. Ze względu na położenie, wszyscy stoimy w obliczu podobnych zagrożeń. Wspólną, sojuszniczą odpowiedzią na te zagrożenia było powołanie Litewsko-Polsko-Ukraińskiej Brygady. Od momentu jej powołania motto „United for Peace” jest najpełniejszym wyrazem celów, jakie stawiamy sobie, działając na rzecz jej rozwoju” – napisał Mariusz Błaszczak.

Pododdziały służące w strukturach wielonarodowej brygady na co dzień pozostają w swoich jednostkach macierzystych. Gdy zachodzi potrzeba, są jednak w gotowości, by wykonywać działania zgodnie z przeznaczeniem LITPOLUKRBRIG. Mogą być skierowani na misję pod egidą ONZ czy Unii Europejskiej. Jednostka bierze też udział w ćwiczeniach, które mają przygotować ukraińską armię do działań zgodnie z procedurami NATO. – Chciałem serdecznie podziękować żołnierzom z Polski i Litwy za ich zaangażowanie i wsparcie w tak trudnym dla Ukrainy czasie – mówił gen. bryg. Maksym Myrgorodskyi, dowódca sił powietrznodesantowych armii ukraińskiej.

W uroczystościach wzięli udział także parlamentarzyści, władze Lublina i województwa lubelskiego. Samorządowcy podkreślali, że obecność żołnierzy wielonarodowej brygady w tym regionie to również gwarancja bezpieczeństwa. W ramach obchodów szóstej rocznicy LITPOLUKRBRIG zorganizowano również turniej piłkarski o Puchar Dowódcy Wielonarodowej Brygady.

Litewsko-Polsko-Ukraińska Brygada im. Wielkiego Hetmana Konstantego Ostrogskiego liczy ponad 4 tys. żołnierzy. W Lublinie mieści się dowództwo i sztab brygady. W myśl porozumień, stanowiska dowódcy, zastępcy dowódcy i szefa sztabu podlegają rotacji w trzyletnim cyklu. Jednostka została uformowana jesienią 2015 roku, a działalność zainaugurowała w styczniu 2016 roku.