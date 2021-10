Rusza Gepard-21 - utrudnienia w ruchu drogowym

W bieżącym miesiącu zmotoryzowani poddani zostaną kolejnemu sprawdzeniu. 17 Brygada Zmechanizowana od 10 do 30 października będzie realizować zadania w Centrum Szkolenia Wojsk Lądowych Drawsko Pomorskie podczas cyklicznego ćwiczenie taktycznego z wojskami pk. Gepard-21.

Już 6 października pierwsze kolumny z batalionu logistycznego, batalionu dowodzenia oraz 2 batalionu piechoty zmotoryzowanej wyruszą w kierunku Centrum Poligonowego Wojsk Lądowych w Drawsku Pomorskim. Trwające ponad 3 tygodniowe przedsięwzięcie szkoleniowe pk. Gepard-21 to kolejny sprawdzian dla zmotoryzowanych.

Już we wtorek pierwsze pojazdy zabezpieczenia logistycznego wyruszyły w rejon ćwiczeń, by przygotować niezbędną infrastrukturę i zaplecze dla sił głównych.

6,11 oraz 12 października mogą wystąpić utrudnienia w ruchu drogowym. Przejazd kolumn wojskowych odbędzie się z jednostki wojskowej w Międzyrzeczu i Wędrzynie w kierunku Drawska Pomorskiego. W związku z przemieszczeniem sił i środków z 17 brygady mogą nastąpić chwilowe utrudnienia w ruchu drogowym.