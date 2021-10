Pilotażowy kurs przywództwa w CS WOT

W dniach od 27 września do 1 października br. Centrum Szkolenia Wojsk Obrony Terytorialnej w Toruniu przeprowadziło pierwszą edycję kursu rozwijania bezpośrednich kompetencji przywódczych. W pilotażowym szkoleniu udział wzięło ośmiu uczestników, którzy na co dzień pełnią funkcję starszych podoficerów dowództw w swoich Brygadach OT.

„Zależało nam bardzo aby w pierwszym pilotażowym kursie „przywództwa” brali udział doświadczeni żołnierze pełniący na co dzień funkcję Starszych Podoficerów Dowództw. W czasie szkolenia mogli oni wykorzystać posiadane doświadczenie oraz wskazać nam uwagi, które pozwolą na udoskonalenie szkolenia.” - powiedział płk Edward CHYŁA Komendant Centrum Szkolenia Wojsk Obrony Terytorialnej z Torunia.

W ramach pięciodniowego szkolenia jego uczestnicy brali udział w zajęciach z zakresu wystąpień publicznych, taktyki, nawiązywania łączności i prowadzenia korespondencji radiowej, medycyny pola walki czy też posługiwania się zestawami konwersyjnymi do karabinków MSBS GROT na amunicję UTM. „Był to pierwszy tego typu kurs w jakim brałem udział w mojej dotychczasowej służbie. Zajęcia zostały przygotowane na bardzo wysokim poziomie, a realizowane szkolenie pozwoliło nam zbudować prawdziwą drużynę. Jednym z najcięższych elementów szkolenia była narastająca trudność wykonywanych zadań realizowanych w coraz to większym zmęczeniu.” dodał st. chor. szt. Jarosław PĘKALA z 9 Łódzkiej Brygady OT.