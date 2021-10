Dołącz do sportowców w mundurach!

– Akcja skierowana jest do sportowców, którzy nie służyli w armii, nie są żołnierzami rezerwy i nie brali udziału w szkoleniu podstawowym. Przede wszystkim liczymy na zawodników, którzy będą mogli reprezentować Wojsko Polskie na IV Wojskowych Igrzyskach Zimowych w takich dyscyplinach jak biatlon, wspinaczka sportowa, biegi narciarskie, snowboard, narciarstwo wysokogórskie i narciarstwo alpejskie – wyjaśnia płk Tomasz Bartkowiak . Dodaje, że 20 etatów, które udało się wygospodarować dla sportowców, to rezultat ostatniej reorganizacji sportu wyczynowego w Wojsku Polskim, czyli scalenia pięciu zespołów sportowych w jedną, centralną strukturę.

Do 13 października zawodnicy mogą zgłaszać się do wojska w ramach „Akcji rekrutacja”. – Wybierzemy 20 sportowców, dla których mamy etaty w Centralnym Wojskowym Zespole Sportowym – mówi płk Tomasz Bartkowiak, szef CWZS. W rekrutacji mogą wziąć udział zawodnicy mający polskie obywatelstwo, uprawiający sporty indywidualne, powołani do kadry narodowej.

– Jeśli jesteś sportowcem, sport jest twoją pasją i wiążesz z nim przyszłość, a jednocześnie chciałbyś służyć w Wojsku Polskim, to „armia mistrzów” jest dla ciebie. Dołącz do nas! – zachęca szer. Sandra Drabik, która ostatnio wywalczyła brązowy medal na 58. Wojskowych Mistrzostwach Świata w Boksie. Bokserka podkreśla, że utworzenie Centralnego Wojskowego Zespołu Sportowego było bardzo dobrym projektem. – Dzięki temu, że jestem w szeregach CWZS, mogę służyć w wojsku i jednocześnie skupić się na karierze sportowej. Takie rozwiązanie to dla mnie duże wsparcie nie tylko finansowe, lecz także zabezpieczenie na przyszłość – przyznaje zawodniczka w rozmowie z „Polską Zbrojną”.

W „Akcji rekrutacja” mogą wziąć udział osoby pełnoletnie, legitymujące się polskim obywatelstwem, zdolne do służby wojskowej, będące członkami polskiej kadry narodowej, uprawiające indywidualne dyscypliny sportu. Spośród zgłoszonych kandydatów komisja pod przewodnictwem ppłk. Mariusza Denkewicza z CWZS wytypuje na rozmowy kwalifikacyjne do 50 osób. Trzydzieści z nich zostanie zakwalifikowanych na szkolenie podstawowe, czyli na tzw. służbę przygotowawczą, podczas której będą uczyć się podstaw wojskowego rzemiosła. Po pozytywnym zakończeniu szkolenia podstawowego i złożeniu przysięgi wojskowej 20 zawodników żołnierzy zostanie skierowanych do pełnienia służby w CWZS. – 10 kandydatów, którzy po rozmowach kwalifikacyjnych zakończą szkolenie podstawowe, lecz nie znajdą się w gronie zawodników mających największą liczbę punktów, umieścimy na liście rezerwowych. Będą mieli pierwszeństwo podczas przyjęć na etat zwalniany przez zawodnika, któremu skończył się kontrakt z wojskiem – mówi płk Bartkowiak.

Podczas rekrutacji można zdobyć punkty przede wszystkim za medale z igrzysk olimpijskich, mistrzostw świata i Europy (seniorów, młodzieżowców i juniorów). Na punkty mają szansę także zawodnicy reprezentujący dyscypliny preferowane przez Międzynarodową Radę Sportu Wojskowego CISM oraz ci, którzy mogą uzupełnić drużynę lub sztafetę celującą w zdobycie na zawodach CISM złotego medalu. Punktowany będzie także wiek i gotowość do udziału w akcjach promujących pozytywny wizerunek Sił Zbrojnych RP. – Promujemy również absolwentów szkół, którzy kształcili się w klasach mundurowych. Otrzymają oni dodatkowe trzy punkty do punktacji – dodaje szef CWZS.

Jak się zgłosić? Wszyscy sportowcy zainteresowani udziałem muszą przygotować trzy dokumenty: kwestionariusz osobowy, CV oraz zaświadczenie o przynależności do kadry narodowej. Kopie (oryginały trzeba zabrać na rozmowę kwalifikacyjną) należy przesłać do 13 października na adres e-mailowy: cwzs.sekretariat@ron.mil.pl.

Regulamin konkursu oraz kwestionariusz do wypełnienia dostępne są na stronie Centralnego Wojskowego Zespołu Sportowego.