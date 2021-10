Włoski minister obrony z wizytą w Polsce

Współpraca dotycząca ćwiczeń wojskowych oraz przemysłu obronnego to główne tematy spotkania ministra obrony narodowej Mariusza Błaszczaka z jego włoskim odpowiednikiem Guerini Lorenzo. – Chcę podziękować włoskiej stronie za współpracę, zarówno w formacie NATO, jak i Unii Europejskiej oraz ONZ – mówił szef polskiego resortu obrony.

Minister Mariusz Błaszczak przypomniał, że polscy i włoscy żołnierze działają ma rzecz wspólnego bezpieczeństwa zarówno podczas unijnych, jak i natowskich operacji. – Nasi żołnierze są na terytorium Łotwy, gdzie wspólnie ćwiczą. W ramach misji Unii Europejskiej Wojsko Polskie jest na Sycylii, zajmuje się patrolowaniem Morza Śródziemnego. Razem jesteśmy także w Libanie, tu też nasi żołnierze dbają o zapewnienie pokoju i bezpieczeństwa – wymieniał szef polskiego resortu obrony. – Solidarnie wspieramy się wzajemnie – mówił minister Błaszczak i podziękował Włochom za otwartość na współpracę w ramach NATO, Unii Europejskiej oraz ONZ. – Dziękuję za to, że podejmujemy wspólnie wyzwania, że szukamy wspólnie rozwiązań. Mogę powiedzieć, że przed nami wiele projektów. Razem jesteśmy silniejsi – podkreślił szef MON.

Minister Guerini Lorenzo przyznał, że współpraca włoskich i polskich wojskowych podczas międzynarodowych misji układa się bardzo dobrze a żołnierze z Polski „należą do elity najwyższych profesjonalistów”. – Podczas naszej rozmowy wynikło bardzo wyraźnie, że łączy nas wola do wspólnej pracy, do tego, abyśmy dbali o historyczną więź pomiędzy naszymi krajami – mówił włoski minister nawiązując m.in. do polsko-włoskich działań dotyczących upamiętnienia walk polskich oddziałów podczas II wojny światowej.