Wręczenie sztandaru dla LAW

Sztandar wojskowy ma szczególne znaczenie dla żołnierzy. Na niego składamy przysięgę, towarzyszy nam podczas uroczystości, z nim się żegnamy kończąc służbę wojskową – tymi słowami rektor-komendant zwrócił się do uczestników uroczystość. – Tym właśnie jest sztandar, który od dzisiaj będzie dumnie powiewać w legendarnej Szkole Orląt, a my żołnierze Lotniczej Akademii Wojskowej, spadkobiercy swoich poprzedników, będziemy go wiernie strzec – podkreślił gen. Cur.

4 października na placu przed pomnikiem Bohaterskim Lotnikom Dęblińskiej Szkoły Orląt odbyła się uroczystość wręczenia sztandaru dla Lotniczej Akademii Wojskowej. Fundatorem sztandaru jest Społeczny Komitet Fundatorów Sztandaru.

Uroczystość poprzedziła msza święta w intencji żołnierzy, podchorążych i pracowników cywilnych Akademii, odprawiona dzień wcześniej w Kościele Garnizonowym pw. Matki Boskiej Loretańskiej w Dęblinie.