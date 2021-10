Polacy na czele „tarczy przeciwminowej”

2 października komandor porucznik Michał Dziugan przejął dowodzenie Stałym Zespołem Sił Obrony Przeciwminowej NATO Grupa 1. Tym samym przez najbliższe kilka miesięcy sztab, składający się z polskich oficerów i podoficerów będzie kierował działalnością całego zespołu. Oficjalna ceremonia przekazania obowiązków odbyła się w Belfaście (Irlandia Północna) na pokładzie okrętu flagowego zespołu - niemieckiego FGS Elbe.

Komandor porucznik Michał Dziugan jest czwartym w historii oficerem Polskiej Marynarki Wojennej, któremu powierzono dowodzenie Stałym Zespołem Sił Obrony Przeciwminowej NATO. Sojusz Północnoatlantycki utrzymuje w stałej rotacyjnej służbie cztery zespoły okrętów. Dwa z nich to zespoły dużych jednostek nawodnych, głównie niszczycieli i fregat rakietowych wspieranych często przez jednostkę zaopatrzeniową czyli Standing NATO Maritime Group 1 i 2. Natomiast dwa kolejne to zespoły okrętów przeciwminowych z wielozadaniowym okrętem dowodzenia czyli Standing NATO Mine Countermeasures Group 1 i 2. Zwykle grupa pierwsza operuje na północy Europy, natomiast grupa numer dwa na południu kontynentu.

- Moim celem będzie kontynuowanie wyjątkowej tradycji SNMCMG1, tradycji wydajności, postawy, pasji i profesjonalizmu. [...] Innowacyjność, eksperymentowanie, nieszablonowe myślenie, a przy tym robienie błędów i potykanie się by wstać bardziej doświadczonym i lepiej przygotowanym jest czymś, w co naprawdę wierzę - powiedział podczas swojego przemówienia komandor porucznik Dziugan.



To właśnie działalnością pierwszej z grup przeciwminowych przez najbliższe miesiące będzie kierował polski sztab z komandorem porucznikiem Michałem Dziuganem na czele. Uroczystość przekazania obowiązków odbyła się w Belfaście w Irlandii Północnej. Obowiązki zdał amerykański oficer Captain Samuel Brasfield, który dowodził zespołem od czerwca 2021 r. Meldunki o przekazaniu obowiązków przyjęła zastępca Szefa Sztabu ds. Operacyjnych Dowództwa Morskiego NATO w Northwood – Comodore Janette Morang (Royal Netherlands Navy).



Aktualnie w skład grupy wchodzą: okręt flagowy niemiecki FGS Elbe oraz niszczyciele min z belgii BNS Primula, łotwy LVNS Talivaldis, niemiec FGS Homburg, oraz norwegii HNoMS Olav Tryggvason.



Głównym zadaniem okrętów Stałego Zespołu Sił Obrony Przeciwminowej NATO jest utrzymanie bezpieczeństwa żeglugi poprzez poszukiwanie, wykrywanie i niszczenie niebezpiecznych obiektów podwodnych. Poza tym istotnym zadaniem zespołu jest demonstrowanie solidarności członków sojuszu oraz realizacja jednego z najważniejszych wspólnych zadań czyli zapewnienia bezpieczeństwa morskich szlaków komunikacyjnych. W ten sposób okręty zespołu tworzą system obrony przeciwminowej na akwenach morskich określany mianem "Tarczy Przeciwminowej" dla Europy. Siły te mogą być także skierowane do wsparcia operacji antyterrorystycznych, akcji ratowania życia oraz reagowania w sytuacjach kryzysowych.