Sukces żołnierzy WOT na II Forum Obronności

W ostatni weekend września Solec Kujawski gościł przedstawicieli służb mundurowych. Podczas II ogólnopolskiego Forum Obronności „Bezpieczeństwo i tolerancja” Kurkowe Bractwo Strzeleckie zorganizowało zawody strzeleckie. Z bardzo dobrej strony zaprezentowali się żołnierze ochotnicy z 8 Kujawsko-Pomorskiej Brygady Obrony Terytorialnej odnosząc sukcesy indywidualnie i drużynowo.

Żołnierze podkreślają bardzo dobrą organizację przedsięwzięcia. Obecność ponad 30 reprezentacji m.in. Policji, Lasów Państwowych, Służby Więziennej, Inspekcji Transportu Drogowego, Żandarmerii Wojskowej czy Straży Granicznej dodawała rywalizacji pozytywnej nutki adrenaliny i zdrowej konkurencji. W tak znamienitym gronie lider reprezentacji kujawsko-pomorskich Terytorialsów ppor. Marcin Michalski zdobył indywidualnie I miejsce w kategorii pistoletu centralnego zapłonu i II miejsce w dwuboju, którego składowymi było strzelanie z karabinu i pistoletu.

Przedstawiciele najmłodszego rodzaju Sił Zbrojnych RP drużynowo zdobyli III miejsce w dwuboju. Czteroosobowa drużyna to na co dzień cywile, którzy wykonują przeróżne zawody. Porucznik Michalski jest nauczycielem wychowania fizycznego w Szkole Podstawowej w Łysomicach. Amatorsko uprawia strzelectwo w CWZS Zawisza Bydgoszcz, jest również instruktorem strzelectwa. St. szer. Marcin Rożankowski to myśliwy z wykształceniem prawniczym, st. szer. Maciej Kowalik serwisuje maszyny do mieszania farb, ma sportowe i kolekcjonerskie pozwolenie na broń, strzela amatorsko od kilku lat. Szer. Wojciech Zieliński to były Policjant, który spędził w służbie 14 lat. Służył m.in. na 4 komisariacie w Toruniu a ostatnie lata w ogniwie prewencji na wodach i terenach przywodnych. Widać w nich zapał do służby, potwierdzili swoje umiejętności strzeleckie, a kto może znać lepiej teren swojego Stałego Rejonu Odpowiedzialności od myśliwego i policjanta?