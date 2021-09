Prezydent za przedłużeniem stanu wyjątkowego

W związku z zaistniałą sytuacją zwierzchnik sił zbrojnych zwołał naradę w Biurze Bezpieczeństwa Narodowego. W BBN po południu spotkali się m.in. Mariusz Kamiński, minister spraw wewnętrznych i administracji, Mariusz Błaszczak, minister obrony narodowej, gen. dyw. SG Tomasz Praga, komendant główny Straży Granicznej oraz gen. dyw. Piotr Błazeusz, zastępca szefa Sztabu Generalnego WP.

– Od jakiegoś czasu władze białoruskie wywierają presję na naszą granicę. Nasze służby wielokrotnie zdobywały dowody na to, że Białorusini wspierają migrantów, a bardzo często nawet wypychają ich na granicę. Właśnie dlatego, by Straż Graniczna i wojsko mogły bezpiecznie realizować swoje zadania, miesiąc temu wprowadziliśmy stan wyjątkowy – mówił prezydent po spotkaniu w BBN. Andrzej Duda powołując się na opinię uczestników odprawy przyznał, że przedłużenie stanu wyjątkowego jest nie tylko zasadne, ale wręcz niezbędne, by Straż Graniczna i Wojsko Polskie mogły nadal bezpiecznie wykonywać zadania. Zwierzchnik sił zbrojnych podał za przykład statystyki: dziś pogranicznicy udaremnili rekordową liczbę 354 prób nielegalnego przekroczenia polskiej granicy. Wczoraj takich prób było ponad 330. – Wydaje się zatem, że wprowadzenie stanu wyjątkowego na 60 dni będzie uzasadnione. Kiedy wpłynie do mnie wniosek rządu, zwrócę się do Sejmu o przedłużenie stanu wyjątkowego – podsumował Andrzej Duda.

Zgodnie z prawem przedłużyć stan wyjątkowy można tylko raz za zgodą Sejmu na czas nie dłuższy niż 60 dni.