Historia i nie tylko dla najmłodszego rocznika

Muzeum Westerplatte, Muzeum Marynarki Wojennej, ORP "Błyskawica" oraz okręty 3 Flotylli Okrętów - to miejsca, które odwiedzili podchorążowie najmłodszego rocznika Akademii Marynarki Wojennej. Nowo przyjęcie kandydaci na żołnierzy zawodowych w uczelni są zaledwie od 3 tygodni. Obecnie przechodzą szkolenie podstawowe, czyli tzw. unitarkę.

W czasie wolnym Wydział Wychowawczy AMW zorganizował im wycieczki do wyżej wymienionych miejsc. To niezbędny element wychowania przyszłych oficerów. Mogli zapoznać się z historią Marynarki Wojennej RP, z historią czynu bojowego Westerplatczyków, a to właśnie ich imię z dumą nosi Akademia Marynarki Wojennej. Podczas zwiedzania Westerplatte młodzi adepci zapoznali się z historią tego miejsca, poznając wiele faktów i ciekawostek związanych z obroną w 1939 r. Złożono również hołd przed Pomnikiem Obrońców Wybrzeża. Dla wielu z nich była to pierwsza wizyta w tym historycznym miejscu, tak ważnym dla każdego Polaka.

Kolejnym miejscem wizyty było Muzeum Marynarki Wojennej w Gdyni, które posiada w swoich zbiorach unikatowe eksponaty, a w połączeniu z bogatą wystawą plenerową stanowi bardzo ciekawe miejsce dla odwiedzających. Dodatkową atrakcją jest możliwość zwiedzania okrętu-muzeum ORP Błyskawica, który jest ostatnim na świecie zachowanym najstarszym niszczycielem. To właśnie na tym okręcie po ukończeniu studiów wojskowych przeprowadzana jest promocja oficerska absolwentów AMW. Można stwierdzić, że tym samym najmłodszy rocznik mógł zobaczyć jaki cel im przyświeca, gdzie zakończy się ich droga do zdobycia szlifów oficerskich.