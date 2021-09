Święto wojsk lądowych

Szef MON-u przypomniał, że liczebność szeregów armii sukcesywnie się zwiększa. W tym roku certyfikację przeszła 18 Dywizja Zmechanizowana, najmłodszy związek taktyczny sił zbrojnych. Minister podziękował żołnierzom za zaangażowanie w jej tworzenie, a także za działania podejmowane na rzecz powiększania szeregów armii, jak choćby udział w kampanii „Zostań żołnierzem Rzeczypospolitej”. – Dziękuję wam również za codzienną służbę, związaną m.in. z usuwaniem skutków klęsk żywiołowych, oraz za służbę na granicy polsko-białoruskiej. Stawiacie czoła temu wyzwaniu, wspierając Straż Graniczną i odpowiadając na atak hybrydowy na Polskę i Unię Europejską – podkreślał minister obrony.



Mariusz Błaszczak zapowiedział, że polski rząd będzie konsekwentnie wzmacniać siły zbrojne. Przypomniał, że kilka tygodni temu zapadła decyzja o zakupie dla sił lądowych 250 najnowocześniejszych czołgów Abrams. Mają one trafić na wschód kraju, m.in. właśnie do 18 Dywizji. Szef MON-u dodał, że za proces zakupu oraz wdrożenie tego sprzętu do Wojska Polskiego jest odpowiedzialny gen. dyw. Maciej Jabłoński, inspektor wojsk lądowych. – Pan generał już kilkakrotnie przeprowadzał rekonesans w USA. Spotykał się zarówno z żołnierzami wykorzystującymi te czołgi, jak i ich producentem. Jest więc znakomicie przygotowany, by odegrać tę ważną rolę – mówił minister.

Mariusz Błaszczak podziękował również obecnemu na uroczystości gen. dyw. Richardowi Neely’emu, dowódcy Gwardii Narodowej Illinois, za współpracę. – Nasi żołnierze współpracują ze sobą już od 30 lat. Wspólnie ćwiczą, dzielą się doświadczeniem i wiedzą. Jednym z rezultatów tej współpracy jest właśnie decyzja o zakupie czołgów Abrams – mówił szef MON-u.

Podczas uroczystości w Poznaniu minister wręczył wyróżnionym żołnierzom honorowe kordziki.

Wojska lądowe są największym liczebnie rodzajem sił zbrojnych. W ich skład wchodzą m.in.: wojska pancerne i zmechanizowane, wojska rakietowe i artyleria, wojska obrony przeciwlotniczej, inżynieryjne, łączności i informatyki. W uzbrojeniu sił lądowych są m.in. czołgi Leopard 2A4 i 2A5, PT-91 Twardy, bojowe wozy piechoty BWP-1 oraz kołowe transportery opancerzone Rosomak. Wojska lądowe dysponują również wyrzutniami rakiet WR-40 Langusta, samobieżnymi haubicami Krab, samobieżnymi moździerzami Rak, samobieżnymi armatohaubicami Dana oraz radarami rozpoznania artyleryjskiego Liwiec.

Święto Wojsk Lądowych przypada 12 września na pamiątkę odsieczy wiedeńskiej Jana III Sobieskiego. Tego dnia w 1683 roku polsko-niemiecko-austriackie oddziały rozbiły turecką armię wezyra Kara Mustafy.