Nagroda NATO Force Structure Top Soldier trafiła do Elbląga

W uznaniu zasług jakie st. sierż. Marcin Siedlecki wniósł w tworzenie elbląskiego dowództwa oraz wkładu, jaki wnosi w jego codzienne funkcjonowanie, w 2020 roku został nominowany do nagrody NATO Force Structure Top Soldier i to on został laureatem tego zaszczytnego wyróżnienia.



St. sierż. Marcin Siedlecki rozpoczął służbę w Dowództwie Wielonarodowej Dywizji Północny - Wschód w 2017 roku, na stanowisku podoficera sztabowego w Wydziale Medycznym Oddziału Logistycznego. Przez te lata zawsze był wzorem dla innych żołnierzy. Sumienny, rzeczowy, niezwykle zaangażowany w wykonywanie obowiązków służbowych – prawdziwy profesjonalista. Jego wielką pasją jest ratownictwo medyczne i te zainteresowania z powodzeniem łączy ze służbą zawodową.

Marcin Siedlecki urodził się 16 grudnia 1986 roku w Kętrzynie. W latach 2005 – 2007 uczył się w Szkole Policealnej im. Hanny Chrzanowskiej w Giżycku na kierunku Ratownictwo Medyczne. Po uzyskaniu dyplomu rozpoczął naukę w Szkole Podoficerskiej Służb Medycznych w Łodzi, którą ukończył z wyróżnieniem w 2008 roku.

Jego pierwszy przydział to stanowisko ratownika medycznego w 10 Brygadzie Kawalerii Pancernej w Świętoszowie. W tym czasie pracował również jako ratownik medyczny w Zespole Ratownictwa Medycznego w Żaganiu. Następnie pełnił obowiązki na stanowisku starszego ratownika medycznego w Grupie Zabezpieczenia Medycznego.

W latach 2013 – 2017 służył w batalionie logistycznym 15 Giżyckiej Brygady Zmechanizowanej na stanowisku dowódcy zespołu ewakuacyjnego – dowódcy grupy ewakuacji medycznej.

St. sierż. Marcin Siedlecki ukończył również studia I stopnia w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Nysie, uzyskując tytuł licencjata z Ratownictwa Medycznego. Studia II stopnia ukończył w Wyższej Szkole Informatyki i Ekonomii w Olsztynie na kierunku Ekonomia, specjalność – Gospodarowanie Zasobami Ludzkimi. Jest absolwentem licznych kursów związanych z ratownictwem medycznym. Brał udział w wielu ćwiczeniach międzynarodowych, m.in. „Saber Strike – 15”, „Saber Strike – 18” czy „Anakonda – 18”.

Panie sierżancie – dziękujemy i gratulujemy nagrody!!!

Tekst: ppłk Dariusz Guzenda