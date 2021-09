Współpraca i wspólna pamięć

Walczyli ramię w ramię w Iraku i Afganistanie. Dziś wspominają zdobyte wówczas doświadczenia oraz czas wspólnej służby na misjach. Polscy weterani oraz żołnierze amerykańskiej Gwardii Narodowej spotkali się na konferencji w Warszawie. Złożyli też hołd kolegom, którzy oddali życie w trakcie wykonywania sojuszniczych zadań.

– To pierwsze takie spotkanie, ale chciałbym, aby na stałe wpisać je do naszego kalendarza, abyśmy spotykali się cyklicznie, może nawet raz w roku. Tematów do dyskusji nam nie zabraknie – powiedział gen. Jarosław Mika, dowódca generalny rodzajów sił zbrojnych, witając uczestników polsko-amerykańskiej konferencji. Wzięli w niej udział polscy weterani misji zagranicznych oraz żołnierze Gwardii Narodowej stanu Illinois.

Żołnierze tej amerykańskiej ostatniej formacji wspierali przez lata polskie kontyngenty wojskowe w Iraku i w Afganistanie. 355 z nich pełniło służbę w strukturach PKW nad Eufratem w latach 2003–2008 oraz pod Hindukuszem od 2008 do 2020 roku. – Łączy nas blisko 20-letnia współpraca – mówił gen. Richard Neely, dowódca Gwardii Narodowej stanu Illinois. Przypomniał także, że podczas misji w Iraku i Afganistanie żołnierze z obu państw zrealizowali 80 wspólnych projektów pomocowych. – Po zakończeniu operacji w Iraku i Afganistanie pozostały nam nie tylko wspólne misyjne doświadczenia. Podczas spędzonych razem miesięcy między polskimi i amerykańskimi weteranami wytworzyły się więzi i zawiązywały przyjaźnie. Łączy nas także pamięć o tych, którzy zginęli na misjach – podkreślał gen. Mika.