Spotkanie polskich elewów z żołnierzami ABCT

Drogi żołnierzy Czarnej Dywizji przeplatają się z żołnierzami ABCT od 2016 roku, kiedy to rozpoczęła się operacja Atlantic Resolve. Tym razem okazję do spotkania z sojusznikami mieliśmy już na etapie szkolenia podstawowego naszych elewów.



19 września 2021 roku sześćdziesięciu elewów z 4 pułku przeciwlotniczego, w ramach zajęć kulturalno-oświatowych, udali się do Muzeum Obozów Jenieckich, a następnie na poligon w Żaganiu, gdzie czekali na nich żołnierze amerykańskiej 1 Pancerna Brygadowa Grupa Bojowa (1ABCT).

Inicjator zajęć, dowódca batalionu szkolnego, ppłk Jarosław Zając podkreślił, że jest to już kolejne spotkanie z sojusznikami. „Drogi żołnierzy Czarnej Dywizji przeplatają się z żołnierzami ABCT od 2016 roku, kiedy to rozpoczęła się operacja Atlantic Resolve – tym razem okazję do spotkania z sojusznikami mieliśmy już na etapie szkolenia podstawowego naszych elewów” – powiedział.