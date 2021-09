Srebrna strzała na wschodniej flance

Potem żołnierze niemal z marszu przystąpili do działań, które przede wszystkim miały sprawdzić poziom wyszkolenia Batalionowej Grupy Bojowej NATO . Cztery tego typu formacje stacjonują w państwach bałtyckich i w Polsce. Mają wzmocnić tzw. wschodnią flankę. Na Łotwie państwem ramowym eFP (z ang. enhance Forward Presence) jest Kanada, co oznacza, że to właśnie jej żołnierze tworzą trzon grupy.

To ćwiczenie tak naprawdę się rozpoczęło, jeszcze zanim żołnierze wyjechali na poligon. – Dla nas ważnym testem jest już sam przerzut wojsk. Bo to wcale nie tak prosta sprawa, jak mogłoby się wydawać – podkreśla por. Krzysztof Sladek, dowódca kompanii skierowanej na Łotwę. Na początku września jednostkę w Międzyrzeczu opuściły transportery opancerzone Rosomak, samobieżne moździerze Rak, ciężarówki – łącznie niemal 30 pojazdów. Do tego blisko 150 żołnierzy z 1 Batalionu Piechoty Zmotoryzowanej. Pojazdy sformowały kolumnę , która po opracowanej wcześniej trasie ruszyła w kierunku granicy z Litwą i dalej na łotewski poligon Ādaži . – Dystans wynosił ponad tysiąc kilometrów, a jego pokonanie, łącznie z zaplanowanym wcześniej postojem, zajęło nam 36 godzin – informuje por. Sladek.

W samym ćwiczeniu „Silver Arrow ’21” łącznie wzięło udział ponad 3 tys. żołnierzy. Na poligon wyjechało kilkaset jednostek sprzętu – od bojowych wozów piechoty po czołgi. Polscy żołnierze weszli w skład sił OPFOR, czyli przeciwnika Batalionowej Grupy Bojowej. – Ramię w ramię z nami działały pododdziały z USA, Norwegii, Łotwy, Litwy i Holandii. Do dyspozycji prócz naszych Rosomaków mieliśmy m.in. bojowe wozy piechoty Bradley, CV40 czy śmigłowce Black Hawk – wylicza por. Sladek.

Pierwsze pięć dni upłynęło na zgrywaniu pododdziałów. – W tym czasie dogrywaliśmy szczegóły związane z rozmieszczeniem sił, wymianą informacji, trenowaliśmy poszczególne elementy czekającego nas zadania – wylicza dowódca polskiej kompanii. Potem przyszedł czas na właściwą część manewrów. Siły OPFOR miały przeprowadzić natarcie na swojego przeciwnika. – Scenariusz był bardzo dynamiczny. Według niego powinniśmy zająć wskazany wcześniej obiekt. To się nie udało, więc przeszliśmy do działań opóźniających i obrony, wreszcie płynnie przeprowadziliśmy kontratak. Przećwiczyliśmy całe spektrum działań, do których są przeznaczone nasze pododdziały – wyjaśnia ppor. Jacek Kostrzewa, dowódca trzeciego plutonu polskiej kompanii, i dodaje: – Dla mnie było to pierwsze tak duże ćwiczenie. Niedawno ukończyłem Akademię Wojsk Lądowych we Wrocławiu i niemal od razu przyjechałem tutaj. Trzeba było się odnaleźć w międzynarodowym środowisku: różne typy uzbrojenia, procedury NATO, język angielski... Na szczęście wszystko poszło tak, jak sobie założyłem. Naprawdę było to cenne doświadczenie – zauważa.

Tymczasem pomimo zakończenia głównej odsłony „Silver Arrow” polscy żołnierze nie zjechali z poligonu. – Wyjazd na Łotwę oznaczał dla nas także certyfikację kolejnej, dziesiątej już zmiany PKW Rumunia. Sprawdzaliśmy przygotowanie na poziomie plutonów – tłumaczy por. Sladek. Test przybrał formę pętli taktycznej, gdzie żołnierze przez dwie doby realizowali kolejne zadania, raz po raz zmieniając role. Jeden z plutonów na przykład podczas patrolu wpadał w zasadzkę. Żołnierze musieli odeprzeć atak przeciwnika. Następnie sami podobną zasadzkę organizowali. Tym razem to oni atakowali, uderzenie zaś odpierał kolejny z plutonów. Scenariusz zakładał też szybki przerzut pododdziałów na pokładzie Black Hawków. – Żołnierze docierali we wskazany rejon, gdzie desantowali się z pokładu i przeprowadzali rozpoznanie – relacjonuje dowódca kompanii. Następnie również na pokładzie śmigłowca wracali do rejonu wyjściowego.

Na poligonie żołnierze z 17 BZ korzystali z laserowych symulatorów nakładanych na broń osobistą oraz instalowanych na pojazdach. Jeśli emitowana przez nie wiązka dosięgała przeciwnika, trafienie było sygnalizowane przez system czujników. – Dzięki temu mogliśmy działać w warunkach maksymalnie zbliżonych do tych, które panują na polu bitwy. To stanowi dla żołnierzy dodatkową motywację – zapewnia por. Sladek.

Certyfikacja plutonów to kolejny etap przygotowań do misji, która dla X zmiany rozpocznie się na początku przyszłego roku. Polski kontyngent jest obecny w Rumunii od 2017 roku. Liczy do 250 żołnierzy. Do dyspozycji mają oni 14 Rosomaków. Polacy biorą udział w ćwiczeniach z wojskami rumuńskimi oraz siłami NATO. Decyzja o rozpoczęciu misji zapadła na szczycie Sojuszu w Warszawie i ma związek ze wzmacnianiem wschodniej flanki NATO. Kolejne zmiany PKW wystawia właśnie 17 Wielkopolska Brygada Zmechanizowana.

W piątek rano żołnierze z Wędrzyna wyruszyli w drogę do macierzystej jednostki.