Jaki będzie nowy rok akademicki?

Nauka wyciągnięta z epidemii

Choć funkcjonowanie w warunkach pandemii stało się dla wszystkich uczelni niemałym wyzwaniem, to zdobyte doświadczenia i wymuszone sytuacją zmiany przyczyniły się do wprowadzenia wielu udogodnień. – Lockdown spowodował, że rozpoczęte jeszcze przed pandemią prace nad platformą do nauki zdalnej, znacznie przyspieszyły. Rezultatem tego jest stale rozbudowywana i unowocześniana platforma eduPortal – przyznaje kmdr por. Wojciech Mundt, rzecznik prasowy Akademii Marynarki Wojennej.

Korzystne zmiany w funkcjonowaniu uczelni zauważają też przedstawiciele WAT. Ta część kadry, która wcześniej nie korzystała z technologii informacyjno-komunikacyjnych, zdobyła nowe kwalifikacje i możliwości prowadzenia nowoczesnych form nauczania. Natomiast dla studentów nauka z elementami e-learningu była korzystna, bo uczyła większej samodzielności i zdyscyplinowania.

Studia zdalne są… nudne

Mimo to studenci czekają na „normalne” zajęcia. Pokazują to chociażby wyniki sondażu przeprowadzonego na WAT. – Studenci, którzy otrzymali indeksy jesienią 2020 roku, praktycznie nie mieli okazji poznać infrastruktury naszej uczelni, kadry, koleżanek i kolegów z roku. W tym trudnym czasie zamarło życie akademickie, została odwołana część wyjazdów na konferencje naukowe, a także zawieszona działalność kół naukowych. A to przecież elementy niezbędne do właściwego funkcjonowania naszej społeczności akademickiej. Dlatego liczymy, że w nowym roku akademickim system kształcenia będzie podobny do okresu sprzed pandemii – mówi płk Przemysław Wachulak, rektor-komendant WAT.

Uczelnie wojskowe wciąż funkcjonują w rygorze sanitarnym, wynikającym z zagrożenia epidemicznego. Na terenie placówek przeprowadza się pomiar temperatury, dezynfekcję wchodzących, w zamkniętych pomieszczeniach jest wymagane zakładanie maseczek. Przedstawiciele wojskowych akademii uważają, że szansą na powrót do normalności są szczepienia przeciwko COVID-19. W AWL podwójną dawką zostało zaszczepionych ponad 95% pracowników. W ASzWoj na początku października pojawią się mobilne punkty szczepień i każdy chętny student będzie mógł się zaszczepić.

Działania profilaktyczne związane z zapobieganiem rozprzestrzenianiu się COVID-19 cały czas są prowadzone także we wrocławskiej uczelni. Przykład? – Zaplanowaliśmy zajęcia tak, by maksymalnie ograniczyć kontakty studentów cywilnych z podchorążymi – mówi kpt. Roksana Borowska, oficer prasowy AWL.

Wszystkie wojskowe szkoły wyższe deklarują, że są gotowe, jeśli sytuacja epidemiczna się pogorszy, maksymalnie ograniczyć zajęcia stacjonarne. – W razie konieczność jesteśmy przygotowani na to, że płynnie przejdziemy na naukę w trybie hybrydowym lub całkowicie zdalnym – zapewnia dr inż. Zdzisław Chudy, kierownik Działu Organizacji Kształcenia WAT.