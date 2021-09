VII Święto Strzelca Konnego w Hrubieszowie

Poprzez odtworzenie Święta Pułkowego wydarzenie upamiętni słynną jednostkę, która przybyła do Polski z „Błękitną Armią” gen. Józefa Hallera i po zwycięskiej wojnie z bolszewikami w roku 1920 otrzymała przydział do garnizonu w Hrubieszowie oraz miano 2. Pułku Strzelców Konnych.

REKLAMA

Nieodzownym elementem Święta Strzelca Konnego są dwudniowe pokazy kawaleryjskie, rozgrywane na Błoniach nad rzeką Huczwą według regulaminu Mistrzostw Konnych Wojska Polskiego z lat II Rzeczypospolitej – z udziałem uczestników reprezentujących środowiska, kontynuujące tradycje pułków jazdy z całej Polski. Będzie można podziwiać rywalizację w kunszcie ujeżdżenia koni, jeździe terenowej, skokach przez przeszkody oraz władaniu lancą i szablą. Widowiskowym konkurencjom kawaleryjskim będą towarzyszyły pokazy jednostek Sił Zbrojnych RP – współczesnych dziedziców chwały kawalerii.

Wydarzenie objęte jest Patronatem Narodowym Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Andrzeja Dudy w Stulecie Odzyskania Niepodległości.

Przemysław Omieczyński, prezes zarządu Fundacji Niepodległości: – W tym roku Święto Strzelca Konnego będzie miało wyjątkowy charakter. Dopełniając historyczny przekaz, pokażemy, jaka jest kontynuacja chwalebnego dziedzictwa kawalerii we współczesnych Siłach Zbrojnych RP. Inspiracją były dla nas słowa dowódcy 2 Hrubieszowskiego Pułku Rozpoznawczego, płk. Jakuba Garbowskiego, który w rozmowie z "Polską Zbrojną" podkreślał, że kawaleryjskie dziedzictwo zobowiązuje, a żołnierze nowoczesnej jednostki wojskowej, pomimo zmiany domeny walk, na co dzień czerpią z ducha kawalerii. Dzisiaj oznacza to sposób podejścia do wykonywania zadań – z inicjatywą, dynamicznie, zawsze elastycznie adaptując się do każdych warunków.

Maciej Szymczak, członek zarządu Fundacji Niepodległości: – Kontekst czasu i miejsca wydarzenia – kierują dziś myśl ku „obrońcom naszych polskich granic”. Dziedzicem kawaleryjskiej tradycji i jej ducha jest nie tylko współgospodarz uroczystości – 2.Hrubieszowski Pułk Rozpoznawczy – ale także jednostki utworzonej trzy lata temu na wschodzie Polski, nowoczesnej 18. Dywizji Zmechanizowanej imienia gen.broni Tadeusza Buka oraz 2.Lubelskiej Brygady Obrony Terytorialnej im. mjr. Hieronima Dekutowskiego ps. „Zapora”.

W ramach VII Święta Strzelca Konnego organizujemy zatem festyn patriotyczny, na którym zaprezentowany zostanie najnowszy sprzęt wojskowy i potencjał „Żelaznej Dywizji”, hrubieszowskich zwiadowców i "terytorialsów" z 2 LBOT – dodaje Maciej Szymczak. Na Błoniach nad rzeką Huczwą zaprezentowane będą czołgi, transportery, broń przeciwpancerna i rakietowa. Będzie można spotkać strzelców wyborowych, drużyny oddziałów zmechanizowanych i saperów.

Dodatkowo Fundacja Niepodległości zaprezentuje w Hrubieszowie historyczne pojazdy wojskowe w barwach jednostek kawaleryjskich Polskich Sił Zbrojnych na Zachodzie z lat II wojny światowej – z 2 Korpusu Polskiego, walczącego we Włoszech pod dowództwem gen. Władysława Andersa (między innymi pod Monte Cassino) oraz w barwach 1 Dywizji Pancernej, walczącej w północnej Europie, pod dowództwem gen. Stanisława Maczka.

Patronami Honorowymi wydarzenia są: Marszałek Województwa Lubelskiego Jarosław Stawiarski oraz Burmistrz Miasta Hrubieszowa Marta Majewska.

Święto Strzelca Konnego bierze udział w Programie „Warto być Polakiem”, którego organizatorem jest Samorząd Województwa Lubelskiego.

Współorganizatorami wydarzenia są: Szwadron Ziemi Hrubieszowskiej im. 2 Pułku Strzelców Konnych, Miasto Hrubieszów, 2 Pułk Rozpoznawczy im. mjr. Henryka Dobrzańskiego "HUBALA" oraz Fundacja Niepodległości.

Wsparcia finansowego udzielił Urząd do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych. Darczyńcami są Fundacja PGNiG im. Ignacego Łukasiewicza oraz Fundacja PWPW. Sponsorzy - Grupa Azoty Puławy S.A. i PGE Dystrybucja S.A.

Patronaty medialne nad Świętem Strzelca Konnego w Hrubieszowie: Grupa Fratria – portal wPolityce.pl, tygodnik Sieci, magazyn Sieci Historii, internetowa telewizja wPolsce.pl; Polska Zbrojna, Polskie Radio Lublin, TVP INFO oraz TVP 3 Lublin.

VII ŚWIĘTO STRZELCA KONNEGO PROGRAM



18 września 2021 / SOBOTA

Błonia nad rzeką Huczwą w Hrubieszowie (wjazd od strony ul. Żeromskiego)

10.00 Pokaz ujeżdżenia

11.00 Strzelanie z broni krótkiej (strzelnica wojskowa na terenie JW4055/ akces limitowany)

14.30 Pokaz jazdy terenowej – cross

18.00 Święto Pułkowe 2 Pułku Strzelców Konnych

Msza św. w Kościele Garnizonowym pw. Matki Bożej Nieustającej Pomocy w Hrubieszowie

z udziałem pocztów sztandarowych

19.30 APEL PAMIĘCI pod obeliskiem 2 Pułku Strzelców Konnych

na terenie koszar 2 Hrubieszowskiego Pułku Rozpoznawczego.

Poczty sztandarowe; pododdziały reprezentacyjne; sprzęt bojowy.

19 września 2021 / NIEDZIELA

Błonia nad rzeką Huczwą w Hrubieszowie (wjazd od strony ul. Żeromskiego)

09.00-16.30 Patriotyczny festyn „KWALERYJSKIE DZIEDZICTWO ZOBOWIĄZUJE”

10.00 Pokaz skoków przez przeszkody

12.30 Pokaz władania lancą konno

14.30 Pokaz władania szablą konno

16.00 Pokazy jednostek Sił Zbrojnych RP:

18 Dywizji Zmechanizowanej

2 Hrubieszowskiego Pułku Rozpoznawczego.

2 Lubelskiej Brygady Obrony Terytorialnej

Tekst: Maciej Szymczak/ Fundacja Niepodległości