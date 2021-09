Szkolenie z przetrwania na morzu

Długotrwałe przebywanie w indywidualnych i zbiorowych środkach ratunkowych to obowiązkowe szkolenie, jakie odbywają załogi okrętów w ramach zajęć z ratownictwa morskiego. W poniedziałek, 13 września, załoga okrętu ratowniczego ORP Zbyszko trenowała na Zatoce Gdańskiej przetrwanie na morzu w sytuacji awaryjnej.

Szkolenie rozpoczęło się od przydziału do środków ratunkowych. Po zwodowaniu tratwy ratunkowej, każdy z członków załogi miał za zadanie wykonać skok do wody z pokładu okrętu i przepłynięcie co najmniej dwóch jego długości. Po wejściu do tratwy załoga przebywa w niej przez kilka godzin poznając dokładnie jej wyposażenie i omawiając podstawowe zasady przetrwania – to scenariusz szkolenia, które cyklicznie odbywa się na każdym okręcie Marynarki Wojennej. Najczęściej poprzedzone jest treningiem na basenie, gdzie w kontrolowanych warunkach załogi okrętów doskonalą umiejętności wykorzystania indywidualnych i zbiorowych środków ratunkowych.

Każde ćwiczenie ratownicze na morzu ma na celu poprawę efektywności, doskonalenie procedur ratowniczych, szukanie nowych rozwiązań kooperacyjnych, jak również ułatwienie przeprowadzania faktycznych akcji ratowniczych.