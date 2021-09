„Northern Coasts”, czyli debiut „Kormorana”

„Northern Coasts” to jedno z największych tego typu przedsięwzięć na Bałtyku. Ćwiczenia organizowane są od 2007 roku. Cel to zgrywanie działania sił NATO oraz państw, które biorą udział w programie „Partnerstwo dla pokoju”, tak by w razie potrzeby były zdolne przeprowadzić na Bałtyku operację połączoną. W tegorocznych „Northern Coasts” bierze udział ponad 30 okrętów, dziesięć samolotów i śmigłowców, a także około 2 tys. żołnierzy z 13 państw, m.in. ze Stanów Zjednoczonych, z Kanady, Niemiec, Holandii czy Norwegii. Polskę, poza „Kormoranem”, reprezentuje trałowiec ORP „Drużno” . Gospodarzem manewrów jest Szwecja.

– ORP „Kormoran” jest gotowy do udziału w tego typu przedsięwzięciach. Ma wyszkoloną załogę i nowoczesny sprzęt. Ćwiczenia pozwolą na weryfikację jego możliwości – mówi kmdr por. Jarosław Iwańczuk, dowódca 13 Dywizjonu Trałowców. Nowoczesny niszczyciel min wszedł do służby w listopadzie 2017 roku . Formalnie ciągle jeszcze przechodzi badania eksploatacyjno-wojskowe, ale ich finalizacja nastąpi już niebawem. Komisja oceniająca okręt przygotowuje końcową dokumentację. – Chcemy wreszcie pokazać go na arenie międzynarodowej w szerszym niż dotychczas zakresie – dodaje kmdr por. Iwańczuk. Sam „Kormoran” już wcześniej ćwiczył w międzynarodowym składzie. Pod koniec ubiegłego roku współpracował z okrętami stałego zespołu przeciwminowego NATO (SNMCMG1) , w tym zaś – z pakistańską fregatą. Okręt uczestniczył także w prowadzonej przez Polskę operacji „Solidarna Bellona”, gdzie również pojawiły się jednostki SNMCMG1. – Nigdy wcześniej jednak nie braliśmy udziału w tak dużych manewrach, w dodatku na zagranicznych wodach – podkreśla kmdr ppor. Kacper Sterne, dowódca ORP „Kormoran”.

REKLAMA

Scenariusz „Northern Coasts” zakłada, że w rejonie Bałtyku dochodzi do konfliktu dwóch fikcyjnych państw: Congerii i Barracudii. Agresywne zapędy drugiego z nich mają powstrzymać międzynarodowe siły działające pod mandatem ONZ. Operacja nosi kryptonim „Orcona Garden”. Ćwiczenia rozpoczęły się od zorganizowanej w Karlskronie fazy portowej. W poniedziałek okręty wyszły na morze. – Nasz okręt działa w zespole przeciwminowym, który podzielony został na dwie jednostki zadaniowe – informuje kmdr ppor. Sterne. – W skład pierwszej weszły okręty NATO z Francji, Norwegii oraz państw bałtyckich. W skład drugiej – jednostki z Polski oraz Szwecji, która nie jest członkiem Sojuszu, ale współpracuje z nim w ramach „Partnerstwa dla pokoju” – dodaje. Siły te mają strzec szlaków żeglugowych, prowadzić działania przeciwminowe, słowem: zniechęcić Barracudię do ataku. Osłonę zapewnią im niemiecka fregata FGS „Hamburg” oraz okręt rakietowy z Norwegii.

– Podczas ćwiczeń czeka nas wiele bardzo ciekawych epizodów, które pozwolą na przetestowanie okrętowych systemów i poziomu wyszkolenia załogi – zaznacza kmdr ppor. Sterne. ORP „Kormoran” na przykład będzie holował pod osłoną nocy okręt wsparcia logistycznego HMS „Trossö”. To jednostka stojąca na czele polsko-szwedzkiej grupy zadaniowej. – Inne epizody dotyczą poszukiwania ćwiczebnych min dennych i kotwicznych czy przekazywania tzw. materiałów lekkich pomiędzy pokładami, kiedy okręty znajdują się w ruchu – tłumaczy dowódca „Kormorana”. W ramach jednego z treningów na morzu zostanie rozstawiona też ćwiczebna mina z czujnikiem akustyczno-magnetycznym. – Podejdziemy do niej na bezpieczną odległość, a do morza opuścimy nasz pojazd ROV. Sprawdzimy, czy wartość pól, które emituje, jest na tyle mała, by jego obecność nie wywołała detonacji – zapowiada kmdr ppor. Sterne.

Ćwiczenia „Northern Coasts” zostały podzielone na dwie części. Podczas pierwszej fazy załogi będą realizować zaplanowane wcześniej epizody tak, by się ze sobą zgrać w działaniu. Faza druga to już ćwiczebna operacja morska. Całość potrwa do 24 września.