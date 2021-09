Siły zbrojne na MSPO

Są Leopardy 2A5, Rosomaki, przeciwlotniczy system rakietowo-artyleryjski Pilica, armatohaubice Krab, moździerze Rak czy samobieżny zestaw rakietowy Poprad. Wojsko przyjechało do Kielc z Wystawą Sił Zbrojnych. Na Międzynarodowym Salonie Przemysłu Obronnego żołnierze prezentują ponad 300 różnego rodzaju jednostek sprzętu. Można też spotkać specjalsów, a nawet zgłosić się do armii.

Stoiska przygotowały wszystkie rodzaje sił zbrojnych, Inspektorat Wsparcia SZ i jednostki mu podległe, a także Żandarmeria Wojskowa, wojskowe szkoły i uczelnie oraz różnego rodzaju stowarzyszenia. Swoją ofertę prezentuje także Narodowe Centrum Bezpieczeństwa Cyberprzestrzeni i Polska Agencja Kosmiczna. Niemałą część ekspozycji zajmuje również stoisko Biura do spraw Programu „Zostań żołnierzem RP”.

Co się podoba zwiedzającym? – Uwagę przyciąga przede wszystkim duży sprzęt: transportery Rosomak, moździerz Rak, wyrzutnie Morskiej Jednostki Rakietowej, armatohaubica Krab, samobieżny przeciwlotniczy zestaw rakietowy Poprad oraz prezentowany po raz pierwszy przeciwlotniczy system rakietowo-artyleryjski Pilica – mówi mjr Boryń. – W hali wystawienniczej można natomiast obejrzeć wyposażenie indywidualne żołnierza oraz broń palną. Tu dużym zainteresowaniem cieszy się np. oferta naszych wojsk specjalnych – dodaje oficer.

O służbie w wojskach specjalnych można porozmawiać z żołnierzami wszystkich jednostek: JWK, Nila, Formozy, Agatu i GROM-u. Żołnierze WS do Kielc przywieźli m.in. platformę szturmową i pojazd M-ATV. Na ekspozycji znalazły się np. granatnik przeciwpancerny Carl Gustaf, bezzałogowce oraz różnego rodzaju karabiny wyborowe, karabinki HK, a także spadochrony. Sporym zainteresowaniem cieszy się też oferta Jednostki Wojskowej Formoza. – Prezentujemy m.in. ciągnik podwodny nurka bojowego DPD, który służy do skrytego przemieszczenia się nurka lub pary nurków do 35 m pod powierzchnią wody. Pokazujemy także aparat oddechowy typu Amphora – opowiada kmdr ppor. Michał Synak, rzecznik Formozy. – Odwiedzający nasze stoisko pytają nas o możliwości tego sprzętu, porównują go np. z wyposażeniem Jamesa Bonda! – dodaje z uśmiechem.

Podczas MSPO można także zobaczyć sprzęt i uzbrojenie wojsk lądowych. Prezentuje się tu m.in. 6 Brygada Powietrznodesantowa, 21 Brygada Strzelców Podhalańskich oraz Centrum Szkolenia Artylerii i Uzbrojenia. Uwagę zwiedzających targi przyciągają np. dwa pojazdy Aero 4x4 z przyczepą oraz zasobnikiem CDS, spadochrony, np. AD-2000 i Sigma, różnego typu karabiny i karabinki, moździerz Antos oraz trenażer stacjonarny ppk Spike.

Tuż obok jest stoisko wojsk obrony terytorialnej. – Zapraszamy! – mówi ppor. Daniel Woś, rzecznik prasowy 10 Świętokrzyskiej BOT. – Można się tu spotkać z naszymi żołnierzami, którzy nie tylko opowiedzą o swojej służbie, lecz także pokażą sprzęt, którym na co dzień się posługują – dodaje. Ekspozycja WOT-u na Wystawie Sił Zbrojnych to m.in. pojazdy, quady, motocykle oraz sprzęt używany w sytuacjach kryzysowych, np. pilarki czy nożyce do cięcia karoserii. – Mamy także karabinki MSBS Grot w wersji A2 oraz moździerze LMP 2017 – dodaje oficer. To nie wszystko. Jeszcze do piątku w czasie MSPO można spotkać się z rekruterami WOT-u, którzy pomogą wypełnić wniosek o powołanie do służby. Terytorialsi podczas targów zebrali już kilka takich wniosków.

Do służby w wojsku zachęcają także żołnierze na stanowisku Biura do spraw Programu „Zostań żołnierzem RP”. – Rekrutacją zajmują się u nas pracownicy kieleckiego WKU oraz uczniowie XIV Liceum Ogólnokształcącego w Lublinie. Informujemy, w jaki sposób aplikować do armii, i zachęcamy do służby. Na przykład za pośrednictwem emitowanych na żywo wywiadów – mówi por. Jolanta Maciaszek z Wydziału Komunikacyjnego Biura. W ciągu czterech dni pracownicy biura zaplanowali 50 takich spotkań. Na żywo można oglądać ich na profilach Biura w mediach społecznościowych o godzinie 11, 13 i 17. Wtedy to o służbie w WP opowiadają żołnierze wszystkich rodzajów sił zbrojnych, logistycy, weterani i sportowcy.

Wystawę Sił Zbrojnych na targach zbrojeniowych w Kielcach można oglądać do piątku.