Polsko-czeski pojazd (nie tylko) dla artylerii

Waży około 13 t, ma podwozie zbudowane z myślą o zminimalizowaniu ryzyka uszkodzenia podczas jazdy w trudnym terenie i może być opancerzony aż do poziomu czwartego wg natowskiego STANAG-u 4569. HSW S.A. pokazała opracowany wraz ze spółką Tatra Export średni pojazd z napędem 4x4. Ma on służyć przede wszystkim w jednostkach artylerii jako wóz dowodzenia lub pojazd rozpoznawczy.

Polska Grupa Zbrojeniowa chce zaproponować Siłom Zbrojnym RP, by opracowany przez Polaków i Czechów pojazd stał się bazą dla aut specjalistycznych (np. wozów dowodzenia oraz pojazdów rozpoznawczych), aby znalazł się w dywizjonach artylerii rakietowej dysponujących wyrzutniami rakietowymi WR-40 Langusta kalibru 122 mm oraz dywizjonowych modułach ogniowych (DMO) mających w wyposażeniu armatohaubice Kryl kalibru 155 mm (gdy zapadnie decyzja o ich pozyskaniu).

W tym roku polsko-czeskie konsorcjum zaprezentowało w Kielcach efekt swoich prac badawczo-rozwojowych. Auto, które nie ma jeszcze nazwy własnej, waży około 13 t (dopuszczalna masa całkowita to 18 t) i jego podwozie bazuje na sprawdzonej ciężarówce Tatry – T-815-7. Może być wyposażone w silnik Tatra T3C-928-90 o mocy 300 kW (chłodzony powietrzem) albo w silnik Cummins ISL o mocy 270 kW (chłodzony cieczą) oraz w automatyczną skrzynię biegów Allison 4500SP. Pojazd może zabrać na pokład sześciu żołnierzy desantu.

Jak przekonują przedstawiciele HSW S.A., dzięki zastosowaniu w pojeździe centralnej rury szkierowej ukryte w niej przekładnie i wały nie są podatne na uszkodzenia podczas pokonywania nawet najtrudniejszego terenu.

To, co wyróżnia pojazd, to modułowość. Konstruktorzy z HSW S.A. i Tatry zapewniają, że na bazie pojazdu w układzie 4x4 łatwo można przygotować auto z napędem na trzy (6x6) lub cztery (8x8) osie, a także w zależności od potrzeb dopancerzyć je aż do poziomu czwartego wg natowskiego STANAG-u 4569 (czyli zapewnić ochronę przed odłamkami pocisku kalibru 155 mm, który wybuchnie w odległości 30 m).