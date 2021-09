Czarna Dywizja świętuje

Czołgi Leopard, transportery opancerzone Rosomak, zestawy rakietowe, wozy inżynieryjne… – ponad 40 wojskowych pojazdów przejedzie w sobotę ulicami Żagania. Pokaz jest częścią uroczystości z okazji święta 11 Lubuskiej Dywizji Kawalerii Pancernej, jednego z kluczowych związków taktycznych polskich sił zbrojnych.

62,5 t, do tego 120-milimetrowa armata i 12-cylindrowy silnik o mocy 1500 KM, który pozwala rozwinąć prędkość niemal 70 km/h. Kiedy kolos rusza z miejsca, drży ziemia. Oto Leopard 2A4 – podstawowy czołg Wojska Polskiego. Z takich właśnie pojazdów korzystają czołgiści 10 Brygady Kawalerii Pancernej, która wchodzi w skład lubuskiej dywizji. W sobotę Leopard przejedzie ulicami Żagania. Oczywiście widzowie, którzy pojawią się na pokazie z okazji święta dywizji, zobaczą znacznie więcej. – Planujemy zaprezentować sprzęt wszystkich podległych nam jednostek. Łącznie będzie to około 40 różnego typu pojazdów – zapowiada mjr Artur Pinkowski, rzecznik 11 Dywizji Kawalerii Pancernej.

I tak obok wspomnianego Leoparda 2A4 będzie można zobaczyć jeszcze jeden czołg tego typu, tyle że w nowszej wersji 2PL. Od „czwórki” różni się on m.in. wzmocnionym pancerzem i armatą, która pozwala na strzelanie z amunicji programowalnej. Zmianą widoczną na pierwszy rzut oka jest nieco jaśniejsze malowanie. Pierwsze Leopardy 2PL trafiły do Świętoszowa w październiku ubiegłego roku. W Żaganiu zaprezentują się też Rosomaki z 17 Wielkopolskiej Brygady Zmechanizowanej. Transportery uzbrojone najczęściej w 30-milimetrową armatę zyskały renomę m.in. podczas misji w Afganistanie. Mieszkańcy zobaczą pojazdy w kilku wersjach. Do tego dojdą zestawy rakietowe, bojowe wozy piechoty czy pojazdy inżynieryjne. Na liście znalazł się na przykład jeden z najnowszych nabytków polskiej armii – 122-milimetrowa wyrzutnia rakiet WR-40 Poprad, ale też haubica Dana czy pojazd minowania Kroton.