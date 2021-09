MSPO – pierwsze nagrody rozdane

Przedstawiciele nowoczesnych przedsiębiorstw, a także twórcy innowacyjnych produktów, które mogą przyczynić się do poprawy działania sił zbrojnych, otrzymali statuetki Lider Bezpieczeństwa Państwa. Kapituła nagrody doceniła m.in. nabój moździerzowy Rak-HE, przeciwpancerny zestaw rakietowy Pirat, trenażer dla kierowcy czołgu Leopard.

Podczas Międzynarodowego Salonu Przemysłu Obronnego w Kielcach odbyła się uroczysta gala, na której wręczono nagrody Lider Bezpieczeństwa Państwa. – Celem tego konkursu jest promocja nowoczesnych technologii. To także okazja do promocji dla mniejszych wystawców, którym trudniej przykuć uwagę podczas MSPO – powiedział Jan Andrzej Ligus, prezes Stowarzyszenia Dostawców na Rzecz Służb Mundurowych, organizator wydarzenia. Ligus dodał, że początkowo w konkursie brały udział niewielkie przedsiębiorstwa, a wraz z kolejnymi edycjami dołączały do nich już potężniejsze firmy, a także start-upy i koła naukowe uczelni technicznych. – Doświadczenia z różnych konfliktów wskazują, że wykorzystywany do działań sprzęt i uzbrojenie powinny wywodzić się z rodzimej produkcji. Ufamy, że polskie podmioty z każdym krokiem będą wzmacniać pozycję naszego kraju na arenie międzynarodowej – podkreślił Ligus. W tym roku odbyła się już dziewiąta edycja konkursu.

O nagrodę przyznawaną przez stowarzyszenie starało się wiele przedsiębiorstw. O tym, kto ją otrzyma, zadecydowała kapituła, na czele której stał gen. bryg. w st. spocz. Andrzej Wiśniewski. – Poziom zgłaszanych prac był bardzo wysoki, wytypowanie laureatów sprawiło nam sporo problemów. Na szczęście konkurs ma bardzo konkretne kryteria przyznawania nagród – powiedział. Andrzej Wiśniewski wyjaśnił, że członkowie kapituły, typując najlepszych z najlepszych, uwzględniali przydatność konkretnego rozwiązania, innowacyjność wykorzystanych technologii, a także możliwość zastosowania danego produktu przez siły zbrojne.