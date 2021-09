Ruszają XXIX MSPO!

Przez najbliższe cztery dni Kielce ponownie będą w centrum zainteresowania branży obronnej. Po skromnych w ubiegłym roku targach zbrojeniowych na tegorocznym Międzynarodowym Salonie Przemysłu Obronnego będzie można zobaczyć czołgi, transportery, systemy artyleryjskie, śmigłowce, drony, rakiety różnego typu, rozwiązania teleinformatyczne. Zjechało aż 400 wystawców.

Międzynarodowy Salon Przemysłu Obronnego w Kielcach to trzecia co do wielkości impreza wystawiennicza branży zbrojeniowej w Europie – po paryskich Eurosatory i londyńskich DSEI. Jednak w ubiegłym roku z powodu pandemii na kieleckie targi przyjechało jedynie 185 firm z 15 państw, przypomnijmy, że w 2019 roku było ich ponad 600. Teraz branża stara się nadrobić straty. W rozpoczynającej się dziś imprezie weźmie udział ponad 400 firm z 27 krajów. To dużo, choć i tak nie wszystkie delegacje mogły dotrzeć do Kielc. – Na wystawie nie pojawią się, np. firmy australijskie, ze względu na panujące w tym kraju obostrzenia w ruchu międzynarodowym. Liczymy jednak, że już w przyszłym roku jubileuszowa 30. edycja Salonu odbędzie się w wymiarze znanym nam wszystkim z lat przed pandemią – komentuje dr Andrzej Mochoń, prezes zarządu Targów Kielce, organizatora MSPO.

W ramach tzw. pawilonów narodowych swoje produkty zaprezentuje 41 firm amerykańskich, 13 brytyjskich, 19 niemieckich, osiem norweskich, trzy włoskie i dwie ukraińskie. Zagraniczne koncerny pokażą m.in. oferty, które mogą zostać zgłoszone w kluczowych programach modernizacyjnych SZRP – rakietowych fregat Miecznik i systemów obrony przeciwlotniczej krótkiego zasięgu o kryptonimie Narew. Na MSPO można będzie zobaczyć również m.in. czołg podstawowy Abrams M1A2 i makietę (w skali 1:1) samolotu wielozadaniowego F-35 Lightning II.

Siła polskiego przemysłu

Podobnie jak miało to miejsce w poprzednich latach na MSPO najwięcej będzie jednak polskich wystawców, z Polską Grupą Zbrojeniową na czele. – Tegoroczna ekspozycja PGZ to ponad 300 rozwiązań przedstawionych przez 28 spółek – systemów, podsystemów i pojedynczych wyrobów, które dostarczamy, oferujemy bądź też przygotowujemy dla Sił Zbrojnych RP, służb mundurowych i na rynki eksportowe – zapowiada Sebastian Chwałek, prezes zarządu PGZ SA. – Każdy, kto odwiedzi naszą ekspozycję w hali C, będzie mógł zobaczyć to, co udało nam się w ciągu ostatnich kilkunastu miesięcy przygotować.

Należące do grupy firmy zaprezentują m.in.: kołowe transportery opancerzone Rosomak w wersjach wozu pomocy technicznej oraz artyleryjskiego wozu rozpoznawczego; zbudowany przez HSW SA i czeską Tatrę pojazd opancerzony 4x4; 120-milimetrowy moździerz Rak na nowym, udoskonalonym podwoziu gąsienicowym; opracowany przez Zakłady Mechaniczne Tarnów modułowy karabinek MWS-15 oraz przygotowaną przez PIT Radwar ulepszoną armatę morską OSU-35.

Choć na tegorocznym MSPO ekspozycja narodowego holdingu zajmie sporo miejsca, to inne krajowe podmioty oraz firmy zbrojeniowe nie zamierzają oddawać PGZ pola. Swoje najnowsze produkty pokażą właściwie wszystkie liczące się polskie prywatne firmy obronne. Premierowe nowości zapowiadają m.in. Lubawa – z zakresu systemów ochrony osobistej, Transbit wraz z Teldatem – rozwiązania teleinformatyczne z zakresu łączności i dowodzenia, Grupa WB – drony i amunicja krążąca.

Na targach będzie można zobaczyć efekty prac badawczo-rozwojowych m.in.: Wojskowego Instytutu Technicznego Uzbrojenia, Wojskowego Instytutu Łączności, Wojskowego Instytutu Chemii i Radiometrii, uczelni wyższych – z Wojskową Akademię Techniczną na czele.

Konferencje i seminaria

Tradycyjnie na MSPO wystawie najnowszego sprzętu i uzbrojenia będą towarzyszyć liczne konferencje i seminaria branżowe. Już dziś odbędzie się np. ogólnopolska konferencja naukowa „Konsekwencje pandemii coronavirusa dla przemysłu obronnego”, organizowana przez Instytut Stosunków Międzynarodowych i Polityk Publicznych, Instytut Nauk o Bezpieczeństwie Wydziału Prawa i Nauk Społecznych Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach oraz Targi Kielce SA.

W środę i czwartek goście będą mogli np. wziąć udział w organizowanych przez PGZ spotkaniach dotyczących programów „Miecznik” i „Wilk” oraz konferencji „Wojsko – Nauka – Przemysł” (dwa panele).

Wojsko Polskie zaprasza

Od kilkunastu lat częścią MSPO jest Wystawa Sił Zbrojnych RP. Tu swój najnowszy sprzęt i uzbrojenie oraz rozwiązania racjonalizatorskie i pomoce szkoleniowe opracowane siłami żołnierzy i pracowników cywilnych prezentują jednostki z całego kraju. W tym roku wystawa odbywa się pod hasłem „Wytrwać – Opanować – Pokonać” i podobnie jak w poprzednich latach za jej przygotowanie odpowiedzialne są struktury logistyczne SZRP, z Inspektoratem Wsparcia Sił Zbrojnych na czele.

WIW zaprasza na urodziny!

W Kielcach nie może zabraknąć także Wojskowego Instytutu Wydawniczego. W tym roku wydawany przez WIW miesięcznik „Polska Zbrojna” obchodzi stulecie. Z tej okazji w środę 8 września, w godzinach od 14.30 do 16.30, Maciej Podczaski, dyrektor WIW-u, zaprasza targowych gości i wystawców na urodzinowy tort. A każdego dnia targów na stoisku Wojskowego Instytutu Wydawniczego będzie można znaleźć najnowsze numery naszych wydawnictw oraz publikacji książkowych. Zapraszamy!

XXIX Międzynarodowy Salon Przemysłu Obronnego w Kielcach będzie czynny 7–9 września w godzinach od 10.00 do 17.00, a ostatniego dnia imprezy – 10 września – od 10.00 do 15.00. Wstęp tylko dla osób pełnoletnich.