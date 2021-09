Terytorialsi na MSPO

Już po raz piąty Wojska Obrony Terytorialnej wystawiają swoje stoisko na kieleckim salonie przemysłu obronnego. W tym roku myślą przewodnią targów jaki i stoiska WOT jest hasło WYTRWAĆ – OPANOWAĆ – POKONAĆ. Zapraszamy do odwiedzenia nas na stanowisku A7 w przestrzeni wystawienniczej sił zbrojnych.

Od 7 do 10 września na naszym stoisku spotkasz żołnierzy Obrony Terytorialnej, którzy opowiedzą i zaprezentują uzbrojenie oraz wyposażenie używane na co dzień w trakcie szkoleń oraz podczas działań przeciwkryzysowych. Nie zabraknie również najnowszego uzbrojenia używanego w WOT, między innymi zobaczyć będzie można Warmate 1, ppk. JAVELIN, moździerz LMP – 2017, hełm kompozytowy HP-05, gogle noktowizyjne MU 3 ADM czy karabinek MSBS GROT C 16 FB A2.

„Nowoczesny sprzęt dla wojska stanowi nową jakość w jego uzbrojeniu i wyposażeniu. Nowo tworzone i reaktywowane jednostki, a także rozwijające się Wojska Obrony Terytorialnej w połączeniu ze stabilnym finansowaniem otwierają nowy rozdział w obszarze modernizacji, rozdział który piszemy wspólnie.” – podkreślił Mariusz Błaszczak Minister Obrony Narodowej w liście przewodnim do tegorocznych targów.